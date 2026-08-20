Україна може втратити 2% ВВП через удари РФ по портам Одеси, - Bloomberg

Російські атаки на порти Одеси майже зупинили експорт українського зерна саме в розпал жнив. Аналітики прогнозують, що ВВП країни цього року може скоротитись на 2% у зв'язку з цим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Показники експорту зерна

Видання нагадує, що порти Одеси зазвичай забезпечують близько 90% поставок зерна з країни. Однак через російські удари потік вантажів практично зупинився, що створює проблеми не лише для аграрного сектору, а й для всієї економіки.

Оскільки, як відомо, сільськогосподарська продукція забезпечує понад половину експортної виручки України.

У зв'язку з цим фермери змушені зберігати врожай на полях або продавати його зі значними збитками.

Історія фермера з Півдня

Bloomberg наводить ситуацію, в якій опинився один із фермерів Херсонщини - Равіл Джамаллі. Після деокупації частини регіону він повернувся до господарства, розмінував поля та почав вирощувати пшеницю, ячмінь і соняшник.

Цього року фермер розраховував на хороший урожай із 800 гектарів, однак через проблеми з експортом не може нормально його продати.

"Коли ми почали збирати врожай, відчуття були дуже позитивними. Але тепер нас трохи "спустили на землю", – розповів Джамаллі.

Зараз чоловік зберігає тонни непроданого зерна у пластикових резервуарах, розкладених просто на полях.

За його словами, це дозволяє зберігати врожай до березня, однак загальні потужності для зберігання зерна в Україні можуть бути вичерпані вже на початку листопада, якщо експортні поставки не відновляться.

Фермери продають зерно нижче собівартості

Окрім вищезазначеного, проблеми з експортом уже тиснуть на внутрішній ринок. Кількість угод залишається мінімальною, а ціни на зерно становлять приблизно третину від світових котирувань і не покривають витрат виробників.

Фермер Олександр Гаврилюк, який обробляє 3 тисячі гектарів у Харківській області, розповів, що навіть не має достатньо коштів, щоб доставити зерно до сховищ. Він також побоюється, що дощі можуть знищити врожай.

За його словами, фінансові резерви, які допомогли аграріям пережити перебої з експортом у 2022 році, тепер вичерпані. Сам Гаврилюк досі виплачує кредити, взяті на придбання сільськогосподарської техніки, частина якої була знищена російськими ударами.

Видання зазначає, що нездатність продати врожай змушує фермерів знову позичати гроші. Прогнозується, якщо ситуація не зміниться, частина господарств може відкласти осінню посівну, скоротити площі або перейти на культури, які можна висівати пізніше.

Україна може втратити 2% ВВП

За оцінкою Національного банку України, через блокування експорту країна може втратити до 2,5 млрд доларів цього року. Це створює ризик масових банкрутств фермерських господарств.

Oxford Economics оцінює можливі втрати української економіки у 1,8% ВВП у 2026 році та 2,1% у 2027-му. У разі тривалого серйозного порушення експорту втрати можуть сягнути 5,3% ВВП у 2027 році.

Спроби уникнути кризи

Влада вже схвалила пільгові кредити для агровиробників і планує збільшити потужності для зберігання зерна. Київ також запросив у Європейського Союзу грант на 220 млн євро для фінансування відповідних заходів.

Паралельно Україна намагається наростити альтернативний експорт через західні залізничні маршрути та дунайські порти. Однак їхня пропускна здатність обмежена, а низький рівень води ускладнює перевезення Дунаєм. Крім того, альтернативні маршрути дорожчі за морські.

Прогнози щодо експорту

За оцінкою Міністерства аграрної політики, через проблеми з портами експорт пшениці у сезоні 2026–2027 років може скоротитися до 8,3 млн тонн із раніше прогнозованих 17,6 млн тонн.

Загалом Україна зможе експортувати близько 30 млн тонн аграрної продукції цього сезону навіть за умови використання всіх альтернативних маршрутів. Ще приблизно стільки ж може залишитися на зберіганні або згнити на полях.

Економіст Київської школи економіки Павло Мартишев попереджає, що тривала блокада чорноморських портів матиме ширші наслідки для української економіки.

"Буде інфляція, а зростання ВВП сповільниться", – зазначив він.