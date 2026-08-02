Україна назвала скільки суден та портів, які атакували окупанти РФ з 2022 року
Російські війська за чотири з половиною роки повномасштабної війни знищили 1054 об'єкти української портової інфраструктури та завдали ударів по 232 цивільних суднах. Про такі дані українська делегація повідомила під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки, наголосивши на загрозі для світової продовольчої безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що понад 30 суден зазнали ударів лише влітку 2026 року. За даними української сторони, унаслідок цих атак загинули або були поранені 307 громадян України та інших держав.
У заяві наголошується, що Росія систематично атакує цивільні вантажні судна в Чорному морі, українські морські порти та зерносховища.
Як зазначила українська делегація, напередодні екстреного засідання Ради Безпеки ООН російські війська завдали удару по судну під прапором Палау, яке перевозило кукурудзу. У день проведення засідання під обстріл також потрапили судна, що залишалися заблокованими в портах Миколаївської області з 2022 року.
"Кремль намагається заблокувати роботу українських портів у розпал сезону збирання врожаю та зупинити морський експорт українського зерна", - заявили в українській делегації.
Які наслідки можуть мати атаки
Українська сторона наголосила, що продовження російських атак може негативно вплинути на глобальну продовольчу безпеку. У заяві зазначається, що під загрозою можуть опинитися поставки продовольства для мільйонів людей в Африці, Латинській Америці, Азії та на Близькому Сході.
"Мільйони сімей в Африці, Латинській Америці, Азії та на Близькому Сході можуть зіткнутися з голодом, якщо російський терор не буде зупинений", - наголосила українська делегація.
Україна заявила про намір захищати морські шляхи
У Києві також підкреслили, що Україна використовуватиме всі доступні засоби для забезпечення свободи судноплавства до своїх портів.
У заяві зазначено, що держава продовжить захищати морські шляхи, портову інфраструктуру, цивільне населення та національну безпеку відповідно до статті 51 Статуту ООН, яка закріплює право держави на самооборону.
Контекст новини
Українська розвідка отримала дані про плани нових російських ударів по Україні, зокрема по суднах. Наразі готується протидія цим намірам, заявив президент України Володимир Зеленський.
Наприкінці липня Росія двічі атакувала цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи з портів Одещини.