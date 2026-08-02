Україна назвала скільки суден та портів, які атакували окупанти РФ з 2022 року

Російські війська за чотири з половиною роки повномасштабної війни знищили 1054 об'єкти української портової інфраструктури та завдали ударів по 232 цивільних суднах. Про такі дані українська делегація повідомила під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки, наголосивши на загрозі для світової продовольчої безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Зазначається, що понад 30 суден зазнали ударів лише влітку 2026 року. За даними української сторони, унаслідок цих атак загинули або були поранені 307 громадян України та інших держав.

У заяві наголошується, що Росія систематично атакує цивільні вантажні судна в Чорному морі, українські морські порти та зерносховища.

Як зазначила українська делегація, напередодні екстреного засідання Ради Безпеки ООН російські війська завдали удару по судну під прапором Палау, яке перевозило кукурудзу. У день проведення засідання під обстріл також потрапили судна, що залишалися заблокованими в портах Миколаївської області з 2022 року.

"Кремль намагається заблокувати роботу українських портів у розпал сезону збирання врожаю та зупинити морський експорт українського зерна", - заявили в українській делегації.

Які наслідки можуть мати атаки

Українська сторона наголосила, що продовження російських атак може негативно вплинути на глобальну продовольчу безпеку. У заяві зазначається, що під загрозою можуть опинитися поставки продовольства для мільйонів людей в Африці, Латинській Америці, Азії та на Близькому Сході.

"Мільйони сімей в Африці, Латинській Америці, Азії та на Близькому Сході можуть зіткнутися з голодом, якщо російський терор не буде зупинений", - наголосила українська делегація.

Україна заявила про намір захищати морські шляхи

У Києві також підкреслили, що Україна використовуватиме всі доступні засоби для забезпечення свободи судноплавства до своїх портів.

У заяві зазначено, що держава продовжить захищати морські шляхи, портову інфраструктуру, цивільне населення та національну безпеку відповідно до статті 51 Статуту ООН, яка закріплює право держави на самооборону.