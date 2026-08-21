Украина может потерять 2% ВВП из-за ударов РФ по портам Одессы, - Bloomberg

Российские атаки на порты Одессы почти остановили экспорт украинского зерна именно в разгар жатвы. Аналитики прогнозируют, что ВВП страны в этом году может сократиться на 2% из-за этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Показатели экспорта зерна

Издание напоминает, что порты Одессы обычно обеспечивают около 90% поставок зерна из страны. Однако из-за российских ударов поток грузов практически остановился, что создает проблемы не только для аграрного сектора, но и всей экономики.

Поскольку, как известно, сельскохозяйственная продукция обеспечивает более половины экспортной выручки Украины.

В связи с этим фермеры вынуждены сохранять урожай на полях или продавать его со значительными убытками.

История фермера с Юга

Bloomberg приводит ситуацию, в которой оказался один из фермеров Херсонщины – Равил Джамалли. После деоккупации части региона он вернулся в фермерство, разминировал поля и начал выращивать пшеницу, ячмень и подсолнечник.

В этом году фермер рассчитывал на хороший урожай с 800 гектаров, однако из-за проблем с экспортом не может его нормально продать.

"Когда мы начали убирать урожай, ощущения были очень положительными. Но теперь нас немного "спустили на землю", – рассказал Джамалли.

Сейчас мужчина хранит тонны непроданного зерна в пластиковых резервуарах, разложенных прямо на полях.

По его словам, это позволяет сохранять урожай до марта, однако общие мощности для хранения зерна в Украине могут быть исчерпаны уже в начале ноября, если экспортные поставки не возобновятся.

Фермеры продают зерно ниже себестоимости

Кроме вышеупомянутого, проблемы с экспортом уже давят на внутренний рынок. Количество сделок остается минимальным, а цены на зерно составляют примерно треть мировых котировок и не покрывают расходы производителей.

Фермер Александр Гаврилюк, обрабатывающий 3 тысячи гектаров в Харьковской области, рассказал, что даже не хватает средств, чтобы доставить зерно в хранилища. Он также боится, что дожди могут уничтожить урожай.

По его словам, финансовые резервы, которые помогли аграриям пережить перебои с экспортом в 2022 году, теперь исчерпаны. Сам Гаврилюк до сих пор выплачивает кредиты, взятые на покупку сельскохозяйственной техники, часть которой была уничтожена российскими ударами.

Издание отмечает, что неспособность продать урожай заставляет фермеров снова занимать деньги. Прогнозируется, если ситуация не изменится, часть хозяйств может отложить посевную осенью, сократить площади или перейти на культуры, которые можно высевать позже.

Украина может потерять 2% ВВП

По оценке Национального банка Украины из-за блокирования экспорта страна может потерять до 2,5 млрд долларов в этом году. Это создает риск массовых банкротств фермерских хозяйств.

Oxford Economics оценивает возможные потери украинской экономики в 1,8% ВВП в 2026 году и 2,1% в 2027 году. В случае продолжительного серьезного нарушения экспорта потери могут достигнуть 5,3% ВВП в 2027 году.

Попытки избежать кризиса

Власти уже одобрили льготные кредиты для агропроизводителей и планируют увеличить мощности для хранения зерна. Киев также попросил у Европейского Союза грант в размере 220 млн евро для финансирования соответствующих мер.

Параллельно Украина пытается нарастить альтернативный экспорт через западные железнодорожные маршруты и дунайские порты. Однако их пропускная способность ограничена, а низкий уровень воды усложняет перевозку по Дунаю. Кроме того, альтернативные маршруты дороже морских.

Прогнозы по экспорту

По оценке Министерства аграрной политики, из-за проблем с портами экспорт пшеницы в сезоне 2026-2027 годов может сократиться до 8,3 млн тонн с ранее прогнозируемых 17,6 млн тонн.

В целом Украина сможет экспортировать около 30 млн тонн аграрной продукции в этом сезоне даже при использовании всех альтернативных маршрутов. Еще приблизительно столько же может остаться на хранении или сгнить на полях.

Экономист Киевской школы экономики Павел Мартышев предупреждает, что длительная блокада черноморских портов будет иметь более широкие последствия для украинской экономики.

"Будет инфляция, а рост ВВП замедлится", – отметил он.