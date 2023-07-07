Україна може розраховувати на голос Чехії у підтримці прагнення до вступу в НАТО, - Фіала

Фіала зазначив, що вірить у те, що Зеленський буде мати можливість та бажання взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня.

"Очікую, що всі союзники НАТО підтримають прагнення України про вступ до НАТО. на голос Чехії пан президент може розраховувати", - додав він.

Прем'єр Чехії зауважив, що ніхто не знає, коли закінчиться війна. Водночас він підкреслив: зрозуміло, що вона має закінчитися тим, що Україна буде мати гарантії своєї незалежності та своїх територій.

При цьому він зауважив, що це важливо не лише для України, а й для безпеки Європи та безпечного майбутнього.

"Нам треба зробити всеможливе, щоб Україна перемогла і щоб змогла захистити свою територіальну цілісність. Треба відкрити мужньому українському народу двері до НАТО. Ми це маємо зробити як для України, так і для себе", - сказав він.

Фіала також нагадав, що Україна готується до вступу до ЄС. За його словами, слід усвідомити, в яких важких умовах країна це реалізує. Він додав, що це ще раз демонструє мотивацію України, яка хоче стати частиною Європи.

"Ми маємо зробити все для того, щоб амбіції наших українських друзів реалізувалися", - додав він.

Зазначимо, що президент України після своєї поїздки до Болгарії прибув з офіційним візитом до Чехії. У Празі Зеленський зустрівся із чеським колегою Петром Павелом.

Президент Чехії підтвердив підтримку України та заявив, що не бачить іншого рішення цієї війни, ніж українська перемога.

Вступ України до НАТО

Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після закінчення війни на саміті НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня. При цьому Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

Більше про те, хто із західних країн ще не бачить Україну в НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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