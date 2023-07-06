Зеленський прилетів в Чехію

Літак з українським президентом Володимиром Зеленським вже приземлився в одному з аеропортів Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČT24 .

Спеціальний уряд Чехії з президентом України приземлився в Празі.

Český vládní speciál s ukrajinským prezidentem Zelenským přistál v Praze. pic.twitter.com/iJG2PWZIMV — ČT24 (@CT24zive) July 6, 2023

Нині відомо, що український президент прибув на зустріч з його чеським колегою Петром Павелом.

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uvítal na Pražském hradě prezident Petr Pavel. pic.twitter.com/jTI3cnE8IS — ČT24 (@CT24zive) July 6, 2023

Зустріч президентів

За даними чеського видання, після виконання військовим оркестром гімнів України та Чехії президенти пройшли повз Замкову варту.

Після цього глави держав усамітнились всередині замку, де проведуть переговори.

Турне українського президента

Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії.

Глава держави провів переговори з премʼєр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками та журналістами.

Після зустрічі Зеленського з прем’єром Болгарії в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, стало відомо, що незабаром Зеленський прибуде до Туреччини для зустрічі із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

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