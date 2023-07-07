Не бачу іншого рішення війни, ніж перемога України, - президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел підтвердив підтримку України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ, та заявив, що не бачить іншого рішення цієї війни, ніж українська перемога.

Про це Павел заявив на спільній зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Празі, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

Глава Чеської держави високо оцінив мужність, з якою народ України бореться із російською агресією.

"Ми намагаємося підтримати Україну. Україна зараз почала свій контрнаступ, щоб показати всьому світу, що Росія далеко не така сильна, як вона розповідала всьому світу", - сказав він.

Також Павел підтвердив, що підтримка України "завжди буде нашою ціллю".

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла, щоб перемогли всі ми, щоб збереглися цінності, на яких будується наше суспільство... Можете розраховувати на нашу підтримку та допомогу й надалі", - зазначив чеський президент.

У цьому контексті він провів історичні паралелі із ситуацією в Чехії у другій половині минулого століття.

"Ми підтримуватимемо Україну в тому, за що ще недавно ми боролися за свою незалежність, за можливість самостійно приймати рішення, до якої організації ми хочемо належати. Тому я переконаний, що ми Україну повинні підтримувати. І ми свого часу хотіли, щоб нас підтримували дружні країни", - сказав Павел.

Також він наголосив, що військова агресія РФ не повинна мати успіху. Інакше постраждають інші держави.

"Я не бачу іншого рішення війни як української перемоги. Бо якщо не дай Боже переможе Росія, то всі наші суспільні цінності будуть знищені", - акцентував президент Чехії.

Відео: Зеленський та Павел виступають на спільному брифінгу у Чехії

Візит Зеленського до Чехії

6 липня президент України Володимир Зеленський після своєї поїздки до Болгарії також прибув з офіційним візитом до Чехії. У Празі глава Української держави зустрівся із чеським колегою Петром Павелом.

Президенти у столиці Чехії провели переговори.

Підтримка Чехії

Нещодавно Президент Чехії Петр Павел зазначив, що країна підтримує зусилля, спрямовані на те, щоб якнайбільше держав засудили агресію, та однозначно визнали РФ винуватицею війни проти України.

Перед цим міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що низка санкцій проти Росії залишатиметься чинною протягом кількох років. Завданням Чехії буде мінімізація стосунків із Кремлем через його агресію проти України.

Також чеський виробник озброєння, компанія Excalibur Army, який є великим постачальником техніки та зброї для України, більш ніж у чотири рази збільшив свої продажі.