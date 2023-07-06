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Зеленський озвучив свої очікування від саміту НАТО у Вільнюсі

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Четвер 06 липня 2023 23:49
Зеленський озвучив свої очікування від саміту НАТО у Вільнюсі Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі сподівається, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом.

"Яке сподівання може бути для нас? Щоб нас запросили. Яке формулювання потрібно для запрошення - просто потрібно запрошення. Ми розуміємо, що можуть бути складнощі, щоб отримати підтримку всіх партнерів Альянсу. Хтось боїться Росію, хоча я вважаю, що це такий шанс показати сміливість і міцність Альянсу", - заявив президент.

За словами Зеленського, на саміті також буде обговорено про мотивацію України для майбутнього вступу, а також питання озброєння та війни з Росією.

"Ми живемо майбутнім - це перемога, але при цьому ми реалісти. Ми в війні, і живемо сьогоденням. Що у нас є на полі бою, чого не вистачає. Саміт дає можливість домовлятись про додаткову підтримку", - підкреслив він.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, 2008 року на саміті в Бухаресті країни-члени НАТО пообіцяли, що Україна стане членом Альянсу. Згодом жодної конкретики від них не звучало.

Зараз наша країна розраховує, що така ситуація зміниться на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі. Там Україну можуть офіційно запросити до вступу до Альянсу.

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