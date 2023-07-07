Украина может рассчитывать на голос Чехии в поддержке стремления к вступлению в НАТО, - Фиала

Фиал отметил, что верит в то, что Зеленский будет иметь возможность и желание принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

"Ожидаю, что все союзники НАТО поддержат стремление Украины о вступлении в НАТО. На голос Чехии президент может рассчитывать", - добавил он.

Премьер Чехии отметил, что никто не знает, когда закончится война. В то же время он подчеркнул: понятно, что она должна закончиться тем, что у Украины будет гарантия своей независимости и своих территорий.

При этом он отметил, что это важно не только для Украины, но и для безопасности Европы и безопасного будущего.

"Нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина победила и чтобы смогла защитить свою территориальную целостность. Надо открыть мужественному украинскому народу дверь в НАТО. Мы это должны сделать как для Украины, так и для себя", - сказал он.

Фиала также напомнил, что Украина готовится к вступлению в ЕС. По его словам, следует осознать, в каких тяжелых условиях страна это реализует. Он добавил, что это еще раз демонстрирует мотивацию Украины, которая хочет стать частью Европы.

"Мы должны сделать все для того, чтобы амбиции наших украинских друзей реализовались", - добавил он.

Отметим, что президент Украины после своей поездки в Болгарию прибыл с официальным визитом в Чехию. В Праге Зеленский встретился с чешским коллегой Петром Павелом.

Президент Чехии подтвердил поддержку Украины и заявил, что не видит другого решения этой войны, нежели украинская победа.

Вступление Украины в НАТО

Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после окончания войны на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. При этом Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Больше о том, кто из западных стран еще не видит Украину в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

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