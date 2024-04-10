Україна не може чекати. Столтенберг закликав до поставок ППО та боєприпасів

"Затримки з поставками систем ППО дозволять російським ракетам вражати більше цілей, а затримки з поставками боєприпасів дозволять Росії просунутися вздовж лінії фронту. Україна просто не може чекати. Їй потрібна протиповітряна оборона, боєприпаси і допомога зараз", - заявив Столтенберг.

Допомога Україні

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Зокрема він відзначав, що для повного закриття неба потрібні 25 систем по 6-8 батарей в кожній.

Вже 4 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх Україні.

Тим часом Франція готує для Києва новий пакет військової допомоги, який включатиме сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster.

Нещодавно глава Міністерства закордонних справ Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.