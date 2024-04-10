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Украина не может ждать. Столтенберг призвал к поставкам ПВО и боеприпасов

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не может ждать помощи от партнеров. Противовоздушная оборона и боеприпасы ей нужны как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует The Guardian.

"Задержки с поставками систем ПВО позволят российским ракетам поражать больше целей, а задержки с поставками боеприпасов позволят России продвинуться вдоль линии фронта. Украина просто не может ждать. Ей нужна противовоздушная оборона, боеприпасы и помощь сейчас", - заявил Столтенберг.

Помощь Украине

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией. В частности он отмечал, что для полного закрытия неба нужны 25 систем по 6-8 батарей в каждой.

Уже 4 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине.

Тем временем Франция готовит для Киева новый пакет военной помощи, который будет включать сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster.

Недавно глава Министерства иностранных дел Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн снарядов, а не 800 тысяч, как планировалось ранее.

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