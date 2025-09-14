Україна через бойкот подарувала "бронзу" Євроліги з пляжного футболу білорусам

Збірна України з пляжного футболу не вийде на гру за третє місце Євроліги-2025. Суперником "синьо-жовтих" мала стати команда Білорусі.

Причина відмови від матчу

Відмова від участі у матчі зумовлена чинним наказом Міністерства молоді та спорту. Документ забороняє українським командам і спортсменам виступати проти представників Росії та Білорусі, якщо ті грають під національною символікою.

Суперфінал Євроліги з пляжного футболу проходить в італійському місті Віареджо. У півфіналі "синьо-жовті" поступились збірній господарів (1:4), тоді як білоруси програли іспанцям – 3:6.

Через бойкот Україна офіційно посіла четверте місце на турнірі та залишилась без медалей. За титул у фіналі 14 вересня змагатимуться Італія та Іспанія.

Півфінальний матч Італія - Україна (фото: Асоціація пляжного футболу України)

Не перший бойкот

Подібні рішення українська команда ухвалює не вперше.

У 2023 році збірна відмовилася від участі в Євролізі через присутність білорусів, а пізніше знялася й із чемпіонату світу-2024.

Схожої позиції дотримуються й інші країни: у 2024 році на матч проти білорусів не вийшла Естонія, а в липні 2025-го – Латвія.