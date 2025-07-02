Євро-2026 з футзалу: міністр молоді та спорту України зробив заяву про бойкот

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний пояснив ситуацію щодо участі збірної України в Євро-2026 з футзалу, де буде також виступати білоруська команда – з державною символікою своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чемпіон" .

Ще не вичерпали всіх дипломатичних інструментів

За словами Бідного, наразі офіційна позиція України полягає в тому, що ситуація ще не вичерпана дипломатично, і робота в цьому напрямку триває.

"Ми ще не вичерпали всіх дипломатичних інструментів впливу. І будемо продовжувати вживати заходів далі. Зокрема, контактувати з нашими дипломатичними установами через МЗС. Нам важливо переконати міжнародну федерацію у своїй позиції", - заявив міністр.

Бідний також наголосив, що будь-які рішення Україна ухвалюватиме виключно з урахуванням власних національних інтересів.

"У нас є час, щоб поборотися. Поки що більше конкретики немає", - додав він.

Кінцева дата ухвалення рішення

Міністр зазначив, що рішення щодо участі України в турнірі чи можливого бойкоту буде ухвалене в оптимальний момент.

"Якщо ви побачите прапор України серед країн-учасниць – значить, ми ухвалили відповідне рішення. Кінцевої дати немає. Ми не вважаємо себе нічим обмеженими".

Україна проти допуску Білорусі та Росії

Бідний підтвердив, що позиція України залишається принциповою: Білорусь і Росія не повинні брати участь у міжнародних турнірах.

"Звісно, ми прагнемо, щоб ні Білорусь, ні Росія взагалі не були допущені до будь-яких змагань. Але, зважаючи на позицію МОК, реалістичнішим виглядає варіант участі під нейтральним прапором. Хоча й це ми вважаємо неприпустимим: не можна давати арену для виправдання воєнного злочину", - сказав міністр.