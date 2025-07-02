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Євро-2026 з футзалу: міністр молоді та спорту України зробив заяву про бойкот

Київ, Середа 02 липня 2025 15:37
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Євро-2026 з футзалу: міністр молоді та спорту України зробив заяву про бойкот Фото: Матвій Бідний (Міністерство молоді та спорту України)
Автор: Андрій Костенко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний пояснив ситуацію щодо участі збірної України в Євро-2026 з футзалу, де буде також виступати білоруська команда – з державною символікою своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чемпіон".

Ще не вичерпали всіх дипломатичних інструментів

За словами Бідного, наразі офіційна позиція України полягає в тому, що ситуація ще не вичерпана дипломатично, і робота в цьому напрямку триває.

"Ми ще не вичерпали всіх дипломатичних інструментів впливу. І будемо продовжувати вживати заходів далі. Зокрема, контактувати з нашими дипломатичними установами через МЗС. Нам важливо переконати міжнародну федерацію у своїй позиції", - заявив міністр.

Бідний також наголосив, що будь-які рішення Україна ухвалюватиме виключно з урахуванням власних національних інтересів.

"У нас є час, щоб поборотися. Поки що більше конкретики немає", - додав він.

Кінцева дата ухвалення рішення

Міністр зазначив, що рішення щодо участі України в турнірі чи можливого бойкоту буде ухвалене в оптимальний момент.

"Якщо ви побачите прапор України серед країн-учасниць – значить, ми ухвалили відповідне рішення. Кінцевої дати немає. Ми не вважаємо себе нічим обмеженими".

Україна проти допуску Білорусі та Росії

Бідний підтвердив, що позиція України залишається принциповою: Білорусь і Росія не повинні брати участь у міжнародних турнірах.

"Звісно, ми прагнемо, щоб ні Білорусь, ні Росія взагалі не були допущені до будь-яких змагань. Але, зважаючи на позицію МОК, реалістичнішим виглядає варіант участі під нейтральним прапором. Хоча й це ми вважаємо неприпустимим: не можна давати арену для виправдання воєнного злочину", - сказав міністр.

Євро-2026 з футзалу: що відомо

Чемпіонат Європи пройде з 20 січня до 7 лютого 2026 року. У ньому візьмуть участь 16 збірних. Спершу турнір мали приймати Латвія та Литва. Проте, через вихід збірної Білорусі до фінальної частини, УЄФА ухвалила рішення розширити кількість країн-господарок. Таким чином, до них приєдналася Словенія.

Організація пояснила рішення тим, що Латвія і Литва законодавчо забороняють в’їзд громадянам Росії та Білорусі на свою територію через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

За новим регламентом, у Словенії відбудуться матчі двох з чотирьох груп, два чвертьфінали, а також – півфінали та фінал.

Під час жеребкування збірна Білорусі буде розміщена в одній з груп, які проведуть матчі у Словенії.

Збірна України успішно пройшла кваліфікацію на Євро-2026. Водночас через участь Білорусі, яка виступає під національною символікою, "синьо-жовті" можуть бойкотувати змагання. Президент УАФ Андрій Шевченко раніше заявляв, що тривають перемовини з УЄФА щодо позиції України на цьому турнірі.

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