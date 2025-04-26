Україна може бойкотувати Євро-2026: яка причина і що каже Шевченко

Збірна України з футзалу вийшла на Євро-2026 , але може бойкотувати турнір через Білорусь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Спорт ".

Чому Україна може бойкотувати Євро-2026

Як відомо, наша збірна успішно вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи-2026, здобувши шість перемог у шести матчах відбору. Українська команда стала однією з 12, що гарантували собі участь у турнірі.

Однак участь України під питанням через присутність у змаганнях збірної Білорусі, яка також виграла свою відбіркову групу. Причина - чинна заборона українським спортсменам виступати на змаганнях із командами з Росії та Білорусі, якщо ті не мають "нейтрального" статусу (це передбачено ухваленим у червні 2023 року наказом Мінмолодьспорту).

На відміну від Росії, яку УЄФА повністю відсторонив від усіх турнірів, Білорусь досі бере участь у змаганнях під своїм прапором, зокрема у футзалі, футболі та пляжному футболі. Через це Україна вже бойкотувала низку турнірів - зокрема Європейську лігу з пляжного футболу та ЧС-2024 з того ж виду спорту. Україна вийшла на Євро з футзалу зі 100%-показником (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)

Що може змінитися?

Чемпіонат Європи наступного року прийматимуть дві країни - Латвія і Литва. І тут виникає ще одна проблема: Латвія на законодавчому рівні заборонила своїм збірним змагатися з російськими та білоруськими командами.

Президент Латвійської федерації футболу Вадім Ласєнка заявив в інтерв’ю LRT, що країна не зможе приймати матчі Євро-2026 з участю Білорусі не лише через правові, а й етичні обмеження.

За його словами, зараз тривають перемовини з УЄФА, і найближчим часом буде озвучено офіційну позицію європейської футбольної спілки.

Глава УАФ Андрій Шевченко в свою чергу зазначив, що Україна проводить консультації з співорганізаторами Євро-2026. Остаточне рішення щодо участі "синьо-жовтої" команди у головному континентальному турнірі наразі не ухвалене.

"Зараз ідуть консультації, тому будемо чекати чіткої позиції. Чи може бути бойкот? Тривають консультації. коли ми будемо розуміти, як це буде рухатися, тоді будуть і наші кроки", - сказав очільник УАФ.

Нагадаємо, Україна - чинний бронзовий призер чемпіонату світу з футзалу та одна з найсильніших команд Європи. На Євро-2022 "синьо-жовті" посіли четверте місце.