Украина может бойкотировать Евро-2026: какая причина и что говорит Шевченко

Сборная Украины по футзалу вышла на Евро-2026 , но может бойкотировать турнир из-за Беларуси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт ".

Почему Украина может бойкотировать Евро-2026

Как известно, наша сборная успешно вышла в финальную часть чемпионата Европы-2026, одержав шесть побед в шести матчах отбора. Украинская команда стала одной из 12, гарантировавших себе участие в турнире.

Однако участие Украины под вопросом из-за присутствия в соревнованиях сборной Беларуси, которая тоже выиграла свою отборочную группу. Причина - действующий запрет украинским спортсменам выступать на соревнованиях с командами из России и Беларуси, если те не имеют "нейтрального" статуса (это предусмотрено принятым в июне 2023 года приказом Минмолодежьспорта).

В отличие от России, которую УЕФА полностью отстранил от всех турниров, Беларусь до сих пор участвует в соревнованиях под своим флагом, в частности в футзале, футболе и пляжном футболе. Из-за этого Украина уже бойкотировала ряд турниров - в частности Европейскую лигу по пляжному футболу и ЧМ-2024 по тому же виду спорта. Украина вышла на Евро по футзалу со 100%-показателем (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)

Что может измениться?

Чемпионат Европы в следующем году будут принимать две страны - Латвия и Литва. И здесь возникает еще одна проблема: Латвия на законодательном уровне запретила своим сборным соревноваться с российскими и белорусскими командами.

Президент Латвийской федерации футбола Вадим Ласенко заявил в интервью LRT, что страна не сможет принимать матчи Евро-2026 с участием Беларуси не только из-за правовых, но и этических ограничений.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с УЕФА, и в ближайшее время будет озвучена официальная позиция европейского футбольного союза.

Глава УАФ Андрей Шевченко в свою очередь отметил, что Украина проводит консультации с соорганизаторами Евро-2026. Окончательное решение об участии "сине-желтой" команды в главном континентальном турнире пока не принято.

"Сейчас идут консультации, поэтому будем ждать четкой позиции. Может ли быть бойкот? Продолжаются консультации. Когда мы будем понимать, как это будет двигаться, тогда будут и наши шаги", - сказал президент Украинской ассоциации футбола.

Напомним, Украина - действующий бронзовый призер чемпионата мира по футзалу и одна из сильнейших команд Европы. На Евро-2022 "сине-желтые" заняли четвертое место.