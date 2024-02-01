У Латвії заборонили спортсменам грати проти збірних Росії та Білорусі

Сейм Латвії в четвер, 1 лютого, офіційно заборонив спортсменам збірних країни грати проти збірних Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Так, Сейм ухвалив в остаточному читанні поправки до Закону про спорт, які передбачають, що збірним Латвії буде заборонено грати проти збірних Росії або Білорусі, якщо вони беруть участь у змаганнях під своїм прапором або в нейтральному статусі.

Крім цього, документ передбачає, що Латвії заборонено організовувати змагання збірних команд з ігрових видів спорту (дорослих, юнацьких та юніорських), у яких національні збірні Росії або Білорусі беруть участь під своїм прапором або в нейтральному статусі.

У пояснювальній записці до закону йдеться про те, що "в російській зовнішньополітичній доктрині одним із напрямів поширення її цінностей є використання так званої "м'якої сили" в побудові стосунків із зарубіжними країнами, і спорт є одним із способів його використання".

Ставлення Литви до Росії

Нещодавно міністри закордонних справ Естонії та Литви засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян до Олімпійських ігор-2024.

Також президент Литви Гітанас Науседа закликав міжнародну спільноту разом добиватися повернення незаконно вивезених росіянами українських дітей.

До цього в уряді Литви провели нараду, присвячену можливостям недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді-2024.

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