Футзальні збірні України та Румунії вшанували пам'ять загиблих – попри заборону УЄФА (відео)

Асоціація футзалу України двічі отримала відмову від Європейського футбольного союзу (УЄФА) на прохання провести хвилину мовчання в пам'ять про загиблих внаслідок російських ударів. Проте перед грою з Румунією вшанування пам'яті відбулося завдяки футболістам команди суперниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова коментатора Сергій Лук'яненко в ефірі матчу на Setanta Sports .

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбору до Євро-2026 Україна – Румунія відбувся 15 квітня в польському Кошаліні та завершився перемогою нашої команди – 3:1.

Напередодні в Україні оголосили день жалоби в пам'ять про загиблих унаслідок ракетного теракту росіян по Сумах. Асоціація футзалу України звернулася до УЄФА з проханням вшанувати жертв хвилиною мовчання перед початком гри, проте отримала відмову.

Тоді гравці і тренери нашої збірної звернулися безпосередньо до румунів. Суперники пішли назустріч "синьо-жовтим" – і хвилина мовчання все ж відбулася. Після стартового свистка команди розвели м'яч із центра поля й завмерли на кілька секунд, вшановуючи пам'ять загиблих українців.

По завершенні гри головний тренер збірної України Олександр Косенко прокоментував цю ситуацію та подякував суперникам за згоду провести хвилину мовчання.

"Ми хотіли вшанувати пам’ять загиблих у цьому страшному теракті. Чесно кажучи, болить серце і душа. Румуни це все розуміють і, не сумніваючись, одразу ж підтримали і сказали, що дійсно дуже важливо, щоб про це знав весь світ. Дуже жахливо те, що відбувається. Тому подякуємо ще раз румунам, що вони взяли в цьому участь", – зазначив Косенко.

Збірна України перемогла Румунію з рахунком 3:1 та завершила кваліфікацію зі стовідсотковим результатом – 6 перемог у 6 матчах. Загальна різниця голів склала 37:5. Вперше в історії "синьо-жовті" виграли всі матчі у відборі.

Румунська команда, попри поразку від України, пробилася до плей-офф.