Хто разом з Україною зіграє в фіналі Євро-2026 з футзалу

За тур до завершення кваліфікації збірна України з футзалу забезпечила собі вихід на чемпіонат Європи-2026. Вже відомі 10 з 16-ти учасників фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Футзал, Євро-2026, кваліфікація, група 1, 5-й тур

Україна – Кіпр – 11:1

Голи: Жук, 4, 14, 18, 30, Мельник, 9, 23, 33, Семенченко, 9, Абакшин, 15, Зварич, 20, Первєєв, 24 – Хаджигеоргіу, 19

У тому, що Україна переможе Кіпр, ніхто не сумнівався. Але те, що саме цей успіх забезпечить вихід у фінал – невеликий сюрприз.

Справ у тому, що головним конкурентом "синьо-жовтих" була збірна Румунії, матч з якою запланований на 15 квітня. У цьому протистоянні команду Олександра Косенка влаштовувала і нічия.

Але все вирішилось ще до очної зустрічі лідерів. Збірній України допомогла Німеччина, яка доволі несподівано перемогла румунську команду – 2:1. Ця втрата очок стала для румунів фатальною: вони втратили шанси наздогнати українців у турнірній таблиці.

Турнірна таблиця групи 1

Україна – 15 очок Румунія – 9 Німеччина – 6 Кіпр – 0

Таким чином, наступний матч "синьо-жовтих" проти Румунії, який відбудеться 15 квітня в польському Кошаліні, вже ніяк не вплине на ситуацію в групі 1.

Фінал Євро-2026 з футзалу: що відомо

Чемпіонат Європи пройде з 18 січня до 8 лютого 2026 року в Латвії та Литві. У ньому візьмуть участь 16 збірних.

Окрім команд приймаючих країн, у фіналі зіграють переможці 10-ти відбіркових груп. До них приєднаються чотири переможці матчів плей-офф, де візьмуть участь вісім найкращих других команд у своїх групах.

Перед останнім туром відбору вже відомі 10 з 16-ти фіналістів.

Збірні, які кваліфікувались на Євро-2026

Латвія (господар)

(господар) Литва (господар)

(господар) Україна (переможець групи 1)

(переможець групи 1) Білорусь (переможець групи 2)

(переможець групи 2) Польща (переможець групи 3)

(переможець групи 3) Словенія (переможець групи 4)

(переможець групи 4) Хорватія (переможець групи 5)

(переможець групи 5) Вірменія (переможець групи 6)

(переможець групи 6) Португалія (переможець групи 7)

(переможець групи 7) Чехія (переможець групи 9)

У відборі залишилось дочекатись підсумків у групах 8 (Іспанія або Боснія) та 10 (Франція або Грузія). А також результатів матчів плей-офф, що пройдуть у вересні.

Жеребкування фінальної стадії відбудеться 24 жовтня.

Зазначимо, що Україна у своїй історії двічі вигравала "срібло" чемпіонату Європи (2001, 2003 роки). Ще два рази зупинялась за крок до медалей – на четвертій позиції (2005, 2022).