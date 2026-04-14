Україна могла вперше показати ракету "Корал": що відомо про новий перехоплювач
У мережі вперше публічно продемонстрували нову ракету класу "земля-повітря", яку ідентифікували як "Корал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію військового порталу The War Zone.
Перша демонстрація ракети
На виставці озброєнь Україна вперше представила нову розробку у сфері протиповітряної оборони.
Йдеться про ракету класу "земля-повітря", яку аналітики The War Zone пов'язують із проєктом "Корал".
Зазначається, що про її створення відомо вже деякий час, оскільки вона розробляється в рамках українських наземних систем ППО.
У виданні зазначили, що нова ракета має низку ознак раніше представлених концептів "Корал", однак не виключено, що частина елементів могла бути змінена з метою контррозвідки.
Характеристики та можливості
За зовнішнім виглядом представлений виріб більше нагадує випробувальний зразок або навіть готову до застосування зброю, а не демонстраційний макет.
Раніше конструкторське бюро "Луч" презентувало "Корал" 2021 року як ракету для систем ППО середньої дальності.
Спочатку заявлялася дальність у межах 30-50 кілометрів, проте пізніше показники могли бути переглянуті до 100 кілометрів.
Серед відомих характеристик - маса близько 300 кілограмів, боєголовка вагою 25 кілограмів і швидкість до 3600 кілометрів на годину.
Призначення і розробка
За словами керівника КБ "Луч" Олега Коростельова, "Корал" має працювати проти балістичних цілей.
Він також повідомляв, що ракета отримає активну радіолокаційну головку самонаведення "Онікс" від компанії Radionix, а ступінь готовності проєкту оцінювали приблизно в 70 відсотків.
Плани та міжнародне співробітництво
У Міністерстві оборони України раніше називали розвиток ППО, включно з "Коралом", одним із пріоритетів.
Наголошували на потребі в мобільних комплексах із дальністю понад 100 кілометрів.
Також повідомлялося про співпрацю України з Іспанією у сфері протиповітряної оборони, в якій беруть участь українські підприємства та іспанська група Sener.
Технічні особливості
Як уточнює видання, ракета, ймовірно, використовує вже перевірені підсистеми, включно з двигуном, інерціальною навігацією і безконтактним детонатором.
Також очікується застосування газодинамічної системи управління для маневрування на кінцевій ділянці траєкторії, що важливо для перехоплення складних цілей на великих висотах.
При цьому деякі елементи, присутні в ранніх концептах, могли бути змінені в новій версії.
