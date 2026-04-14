У Мелітополі після влучання горить підстанція: місто частково знеструмлене
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на 14 квітня пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа на електропідстанції та стався частковий блекаут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Що сталося
За даними місцевих пабліків, місто атакували безпілотники. Після удару на території електропідстанції виникла сильна пожежа. На оприлюднених у мережі кадрах видно густий дим і полум’я, що охопило об’єкт.
Наслідки
Унаслідок атаки частина Мелітополя залишилася без електропостачання. Місцеві жителі повідомляють про частковий блекаут. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, Мелітополь перебуває під тимчасовою російською окупацією з початку березня 2022 року. Місто є важливим логістичним і транспортним вузлом на півдні України.
Українські партизани та Сили оборони регулярно завдають ударів по військових об’єктах, складах боєприпасів та інфраструктурі окупантів.
Лише за останні місяці було зафіксовано кілька атак на залізничну колію, склад ПММ, а наприкінці грудня 2025 року ГУР показало відео вибуху біля військового "Уралу", внаслідок якого загинули щонайменше четверо росіян.
На тлі цього російська влада посилює репресії проти місцевого населення. У березні 2026 року в Росії засудили трьох підлітків із Мелітополя до строків від 7 до 8,5 років ув’язнення за сфабрикованим звинуваченням у "тероризмі", що правозахисники назвали воєнним злочином.
Саме Мелітополь був однією з ключових цілей контрнаступу ЗСУ 2023 року на півдні. Як розкрили в Генштабі, удар у бік міста планували ще у 2022 році.