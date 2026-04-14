Украина могла впервые показать ракету "Коралл": что известно о новом перехватчике

В сети впервые публично продемонстрировали новую ракету класса "земля-воздух", которую идентифицировали как "Коралл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию военного портала The War Zone.

Первая демонстрация ракеты

На выставке вооружений Украина впервые представила новую разработку в сфере противовоздушной обороны.

Речь идет о ракете класса "земля-воздух", которую аналитики The War Zone связывают с проектом "Коралл".

Отмечается, что о ее создании известно уже некоторое время, поскольку она разрабатывается в рамках украинских наземных систем ПВО.

В издании указали, что новая ракета имеет ряд признаков ранее представленных концептов "Коралл", однако не исключается, что часть элементов могла быть изменена в целях контрразведки.

Характеристики и возможности

По внешнему виду представленное изделие больше напоминает испытательный образец или даже готовое к применению оружие, а не демонстрационный макет.

Ранее конструкторское бюро "Луч" презентовало "Коралл" в 2021 году как ракету для систем ПВО средней дальности.

Первоначально заявлялась дальность в пределах 30–50 километров, однако позже показатели могли быть пересмотрены до 100 километров.

Среди известных характеристик — масса около 300 килограммов, боеголовка весом 25 килограммов и скорость до 3600 километров в час.

Назначение и разработка

По словам руководителя КБ "Луч" Олега Коростелева, "Коралл" должен работать против баллистических целей.

Он также сообщал, что ракета получит активную радиолокационную головку самонаведения "Оникс" от компании Radionix, а степень готовности проекта оценивалась примерно в 70 процентов.

Планы и международное сотрудничество

В Министерстве обороны Украины ранее называли развитие ПВО, включая "Коралл", одним из приоритетов.

Отмечалась потребность в мобильных комплексах с дальностью более 100 километров.

Также сообщалось о сотрудничестве Украины с Испанией в сфере противовоздушной обороны, в котором участвуют украинские предприятия и испанская группа Sener.

Технические особенности

Как уточняет издание, ракета, вероятно, использует уже проверенные подсистемы, включая двигатель, инерциальную навигацию и бесконтактный детонатор.

Также ожидается применение газодинамической системы управления для маневрирования на конечном участке траектории, что важно для перехвата сложных целей на больших высотах.

При этом некоторые элементы, присутствовавшие в ранних концептах, могли быть изменены в новой версии.