Главная » Новости » Война в Украине

Украина могла впервые показать ракету "Коралл": что известно о новом перехватчике

18:20 14.04.2026 Вт
Уровень готовности проекта оценивался приблизительно в 70 процентов
aimg Анастасия Никончук
Украина могла впервые показать ракету "Коралл": что известно о новом перехватчике

В сети впервые публично продемонстрировали новую ракету класса "земля-воздух", которую идентифицировали как "Коралл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию военного портала The War Zone.

Читайте также: SCALP в деле: Украина нанесла точечные удары по складам с ударными дронами РФ

Первая демонстрация ракеты

На выставке вооружений Украина впервые представила новую разработку в сфере противовоздушной обороны.

Речь идет о ракете класса "земля-воздух", которую аналитики The War Zone связывают с проектом "Коралл".

Отмечается, что о ее создании известно уже некоторое время, поскольку она разрабатывается в рамках украинских наземных систем ПВО.

В издании указали, что новая ракета имеет ряд признаков ранее представленных концептов "Коралл", однако не исключается, что часть элементов могла быть изменена в целях контрразведки.

Характеристики и возможности

По внешнему виду представленное изделие больше напоминает испытательный образец или даже готовое к применению оружие, а не демонстрационный макет.

Ранее конструкторское бюро "Луч" презентовало "Коралл" в 2021 году как ракету для систем ПВО средней дальности.

Первоначально заявлялась дальность в пределах 30–50 километров, однако позже показатели могли быть пересмотрены до 100 километров.

Среди известных характеристик — масса около 300 килограммов, боеголовка весом 25 килограммов и скорость до 3600 километров в час.

Назначение и разработка

По словам руководителя КБ "Луч" Олега Коростелева, "Коралл" должен работать против баллистических целей.

Он также сообщал, что ракета получит активную радиолокационную головку самонаведения "Оникс" от компании Radionix, а степень готовности проекта оценивалась примерно в 70 процентов.

Планы и международное сотрудничество

В Министерстве обороны Украины ранее называли развитие ПВО, включая "Коралл", одним из приоритетов.

Отмечалась потребность в мобильных комплексах с дальностью более 100 километров.

Также сообщалось о сотрудничестве Украины с Испанией в сфере противовоздушной обороны, в котором участвуют украинские предприятия и испанская группа Sener.

Технические особенности

Как уточняет издание, ракета, вероятно, использует уже проверенные подсистемы, включая двигатель, инерциальную навигацию и бесконтактный детонатор.

Также ожидается применение газодинамической системы управления для маневрирования на конечном участке траектории, что важно для перехвата сложных целей на больших высотах.

При этом некоторые элементы, присутствовавшие в ранних концептах, могли быть изменены в новой версии.

Напоминаем, что в ночь на 14 апреля во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы, после чего возник пожар на электроподстанции и часть города осталась без электроснабжения.

Отметим, что в Сумской области украинские десантники ликвидировали группу российских военных, которые пытались проникнуть в тыл позиций через газовую трубу.

Новости
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта