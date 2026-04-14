SCALP у справі: Україна завдала точкових ударів по складах з ударними дронами РФ
Сили оборони України повідомили про нанесення серії ударів по об'єктах противника, зокрема по місцях зберігання ударних безпілотників і складах боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.
Удари по об'єктах у районі Донецька
У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України напередодні та в ніч на 14 квітня завдали ударів по низці важливих цілей.
Зокрема, йдеться про місця зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту "Донецьк" на тимчасово окупованій території Донецької області.
Удар виконували підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39.
Ураження складів боєприпасів
Крім того, українські ударні безпілотники атакували склади боєприпасів противника.
Удари припали на райони населених пунктів Азовське Запорізької області, а також Урзуф і Куликівське в Донецькій області.
Ці дії спрямовані на ослаблення можливостей противника на лінії фронту.
Наслідки атак уточнюються
Наразі інформація про втрати противника і масштаби завданих збитків уточнюється.
У Силах оборони наголошують, що роботу зі зниження наступального потенціалу російських військ буде продовжено, як і заходи з протидії збройній агресії проти України.
Нагадуємо, що у вівторок, 14 квітня, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Печенізькому водосховищу, після чого в мережі з'явилося відео моменту атаки, а російська сторона почала поширювати недостовірну інформацію щодо її наслідків.
Зазначимо, що Сили оборони України завдали ударів по радіолокаційних станціях противника на тимчасово окупованій території Криму і в Білгородській області, а також вразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Луганській області.