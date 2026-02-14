UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна в майбутньому готова розмістити війська за кордоном, - Сибіга

Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Низка держав-партнерів підтвердили готовність розмістити свої війська в Україні після припинення вогню. Україна, зі свого боку, у майбутньому буде готова розгорнути свої сили в інших регіонах світу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга на дискусійній панелі "У центрі уваги - гарантії безпеки для України" Мюнхенської конференції з безпеки.

Читайте також: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України: що це означає

Сибіга пояснив, що присутність військ на місцях - це важлива частина гарантій безпеки, зокрема для бізнесу.

"Якщо в нас є присутність на місцях, це також є стримуючим фактором, а також гарантією для майбутніх інвесторів, а також елементом заохочення їх до інвестицій в Україну", - сказав дипломат.

За словами очільника МЗС, Україна вже має від деяких країн Європи і не тільки підтвердження їхньої готовності розмістити свої війська на місцях. Однак це відбудеться вже після припинення вогню.

Крім того, міністр повідомив, що Київ у майбутньому готовий відправити свої війська в інші регіони світу.

"Я не знаю, чи йдеться про мандат миротворців, чи групи моніторингу миру, тому що це все ще в процесі. Але нам потрібна ця присутність в Україні. Також у майбутньому Україна готова розгорнути свої військові сили в інших географічних регіонах", - резюмував Сибіга.

Розміщення військ "коаліції охочих" в Україні

Нагадаємо, 13 лютогопрезидент Франції Еммануель Макрон пояснив, чому країни "коаліції охочих" поки що не відправляють свої війська в Україну.

Як пояснив французький лідер, такий крок означав би ескалацію у війні та ризик втрати контролю над ситуацією. Тому до моменту припинення вогню такий варіант виключається.

Наприкінці грудня 2025 року радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, що свої війська в Україну готові відправити Франція, Німеччина, Туреччина і Велика Британія.

Згідно з джерелами The Times, Британія і Франція розглядають відправку приблизно 15 тисяч солдатів у разі укладення мирної угоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниАндрій СибігаВійна в Україні