Макрон пояснив, чому війська "коаліції рішучих" не відправляють в Україну зараз
Відправка військ держав "коаліції рішучих" до України зараз означала б ескалацію у війні та ризик втрати контролю над ситуацією. Саме тому це виключається на сьогодні.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію промови.
"Сьогодні, якщо ми втрутимося, ми візьмемо на себе відповідальність за ескалацію", - наголосив Макрон.
За його словами, наразі немає жодних ознак того, що Росія прагне реального компромісу в межах мирних переговорів.
"Вони все ще бомблять, вони бомблять цивільних, вони зволікають, і те, що вони роблять досить жорстко, це те, що вони накопичують усі поступки, на які йдуть переговірники. Вони просто тягнуть час. Тому ми маємо організуватися, щоб протриматися і чинити опір", - заявив президент Франції.
При цьому він визнав, що наразі серед союзників немає консенсусу щодо відправки військ в Україну.
"Я думаю, що ми будемо відповідальні за спровокування. Я думаю, що, ймовірно, втратили б контроль над ситуацією. Для нас зараз важливо виконати пакет, за який ми проголосували", - додав Макрон.
Окремо французський лідер наголосив на необхідності тісної координації зі США.
"Тому я вважаю, що нашим головним пріоритетом у найближчі тижні має бути відновлення співпраці зі США. Щоб вони разом з нами оцінили той факт, що більше немає місця для короткострокових переговорів. І ввели додаткові санкції, додаткові заходи проти тіньового флоту та посилили тиск на російську економіку, щоб зупинити цю війну, але в набагато кращій ситуації", - додав політик.
Нагадаємо, більшість мешканців Франції та Німеччини виступають проти відправлення своїх військових в Україну для підтримання миру навіть після завершення війни.
Єдиними країнами серед опитаних, де прихильників відправки військ більше, ніж противників, стали Канада та Велика Британія.
При цьому перед новим роком у Офісі президента повідомляли, що Франція, Туреччина, Німеччина та Британія вже сказали чітке "да" щодо питання розміщення військ в Україні. Інші країни думають.