Макрон пояснив, чому війська "коаліції рішучих" не відправляють в Україну зараз

Субота 14 лютого 2026 00:03
UA EN RU
Макрон пояснив, чому війська "коаліції рішучих" не відправляють в Україну зараз Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач - РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Відправка військ держав "коаліції рішучих" до України зараз означала б ескалацію у війні та ризик втрати контролю над ситуацією. Саме тому це виключається на сьогодні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію промови.

Читайте також: "Це не принесе миру": Макрон поставив ультиматум щодо переговорів з РФ по Україні

"Сьогодні, якщо ми втрутимося, ми візьмемо на себе відповідальність за ескалацію", - наголосив Макрон.

За його словами, наразі немає жодних ознак того, що Росія прагне реального компромісу в межах мирних переговорів.

"Вони все ще бомблять, вони бомблять цивільних, вони зволікають, і те, що вони роблять досить жорстко, це те, що вони накопичують усі поступки, на які йдуть переговірники. Вони просто тягнуть час. Тому ми маємо організуватися, щоб протриматися і чинити опір", - заявив президент Франції.

При цьому він визнав, що наразі серед союзників немає консенсусу щодо відправки військ в Україну.

"Я думаю, що ми будемо відповідальні за спровокування. Я думаю, що, ймовірно, втратили б контроль над ситуацією. Для нас зараз важливо виконати пакет, за який ми проголосували", - додав Макрон.

Окремо французський лідер наголосив на необхідності тісної координації зі США.

"Тому я вважаю, що нашим головним пріоритетом у найближчі тижні має бути відновлення співпраці зі США. Щоб вони разом з нами оцінили той факт, що більше немає місця для короткострокових переговорів. І ввели додаткові санкції, додаткові заходи проти тіньового флоту та посилили тиск на російську економіку, щоб зупинити цю війну, але в набагато кращій ситуації", - додав політик.

Нагадаємо, більшість мешканців Франції та Німеччини виступають проти відправлення своїх військових в Україну для підтримання миру навіть після завершення війни.

Єдиними країнами серед опитаних, де прихильників відправки військ більше, ніж противників, стали Канада та Велика Британія.

При цьому перед новим роком у Офісі президента повідомляли, що Франція, Туреччина, Німеччина та Британія вже сказали чітке "да" щодо питання розміщення військ в Україні. Інші країни думають.

