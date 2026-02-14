Макрон пояснив, чому війська "коаліції рішучих" не відправляють в Україну зараз

"Сьогодні, якщо ми втрутимося, ми візьмемо на себе відповідальність за ескалацію", - наголосив Макрон.

За його словами, наразі немає жодних ознак того, що Росія прагне реального компромісу в межах мирних переговорів.

"Вони все ще бомблять, вони бомблять цивільних, вони зволікають, і те, що вони роблять досить жорстко, це те, що вони накопичують усі поступки, на які йдуть переговірники. Вони просто тягнуть час. Тому ми маємо організуватися, щоб протриматися і чинити опір", - заявив президент Франції.

При цьому він визнав, що наразі серед союзників немає консенсусу щодо відправки військ в Україну.

"Я думаю, що ми будемо відповідальні за спровокування. Я думаю, що, ймовірно, втратили б контроль над ситуацією. Для нас зараз важливо виконати пакет, за який ми проголосували", - додав Макрон.

Окремо французський лідер наголосив на необхідності тісної координації зі США.

"Тому я вважаю, що нашим головним пріоритетом у найближчі тижні має бути відновлення співпраці зі США. Щоб вони разом з нами оцінили той факт, що більше немає місця для короткострокових переговорів. І ввели додаткові санкції, додаткові заходи проти тіньового флоту та посилили тиск на російську економіку, щоб зупинити цю війну, але в набагато кращій ситуації", - додав політик.