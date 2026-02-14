Украина в будущем готова разместить войска за рубежом, - Сибига

Сибига пояснил, что присутствие войск на местах это важная часть гарантий безопасности, в том числе для бизнеса.

"Если у нас есть присутствие на местах, это также является сдерживающим фактором, а также гарантией для будущих инвесторов, а также элементом поощрения их к инвестициям в Украину", - сказал дипломат.

По словам главы МИД, Украина уже имеет от некоторых стран Европы и не только подтверждение их готовности разместить свои войска на местах. Однако это произойдет уже после прекращения огня.

Кроме того, министр сообщил, что Киев в будущем готов отправить свои войска в другие регионы мира.

"Я не знаю, идет ли речь о мандате миротворцев, или группы мониторинга мира, потому что это все еще в процессе. Но нам нужно это присутствие в Украине. Также в будущем Украина готова развернуть свои военные силы в других географических регионах", - резюмировал Сибига.