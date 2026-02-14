Украина в будущем готова разместить войска за рубежом, - Сибига

Ряд государств-партнеров подтвердили готовность разместить свои войска в Украине после прекращения огня. Украина в свою очередь, в будущем будет готова развернуть свои силы в других регионах мира.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига на дискуссионной панели "В центре внимания - гарантии безопасности для Украины" Мюнхенской конференции по безопасности.
Сибига пояснил, что присутствие войск на местах это важная часть гарантий безопасности, в том числе для бизнеса.
"Если у нас есть присутствие на местах, это также является сдерживающим фактором, а также гарантией для будущих инвесторов, а также элементом поощрения их к инвестициям в Украину", - сказал дипломат.
По словам главы МИД, Украина уже имеет от некоторых стран Европы и не только подтверждение их готовности разместить свои войска на местах. Однако это произойдет уже после прекращения огня.
Кроме того, министр сообщил, что Киев в будущем готов отправить свои войска в другие регионы мира.
"Я не знаю, идет ли речь о мандате миротворцев, или группы мониторинга мира, потому что это все еще в процессе. Но нам нужно это присутствие в Украине. Также в будущем Украина готова развернуть свои военные силы в других географических регионах", - резюмировал Сибига.
Напомним, 13 февраля президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему страны "коалиции желающих" пока не отправляют свои войска в Украину.
Как пояснил французкий лидер, такой шаг означал бы эскалацию в войне и риск потери контроля над ситуацией. Поэтому до момента прекращения огня такой вариант исключается.
В конце декабря 2025 года советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что свои войска в Украину готовы отправить Франция, Германия, Турция и Великобритания.
Согласно источникам The Times, Британия и Франция рассматривают отправку примерно 15 тысяч солдат в случае заключения мирной сделки.