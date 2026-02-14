Україна в майбутньому готова розмістити війська за кордоном, - Сибіга

Низка держав-партнерів підтвердили готовність розмістити свої війська в Україні після припинення вогню. Україна, зі свого боку, у майбутньому буде готова розгорнути свої сили в інших регіонах світу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга на дискусійній панелі "У центрі уваги - гарантії безпеки для України" Мюнхенської конференції з безпеки.

Сибіга пояснив, що присутність військ на місцях - це важлива частина гарантій безпеки, зокрема для бізнесу.

"Якщо в нас є присутність на місцях, це також є стримуючим фактором, а також гарантією для майбутніх інвесторів, а також елементом заохочення їх до інвестицій в Україну", - сказав дипломат.

За словами очільника МЗС, Україна вже має від деяких країн Європи і не тільки підтвердження їхньої готовності розмістити свої війська на місцях. Однак це відбудеться вже після припинення вогню.

Крім того, міністр повідомив, що Київ у майбутньому готовий відправити свої війська в інші регіони світу.

"Я не знаю, чи йдеться про мандат миротворців, чи групи моніторингу миру, тому що це все ще в процесі. Але нам потрібна ця присутність в Україні. Також у майбутньому Україна готова розгорнути свої військові сили в інших географічних регіонах", - резюмував Сибіга.