Главная » Новости » Война в Украине

Украина в будущем готова разместить войска за рубежом, - Сибига

Суббота 14 февраля 2026 02:07
Украина в будущем готова разместить войска за рубежом, - Сибига Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Ряд государств-партнеров подтвердили готовность разместить свои войска в Украине после прекращения огня. Украина в свою очередь, в будущем будет готова развернуть свои силы в других регионах мира.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига на дискуссионной панели "В центре внимания - гарантии безопасности для Украины" Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины: что это значит

Сибига пояснил, что присутствие войск на местах это важная часть гарантий безопасности, в том числе для бизнеса.

"Если у нас есть присутствие на местах, это также является сдерживающим фактором, а также гарантией для будущих инвесторов, а также элементом поощрения их к инвестициям в Украину", - сказал дипломат.

По словам главы МИД, Украина уже имеет от некоторых стран Европы и не только подтверждение их готовности разместить свои войска на местах. Однако это произойдет уже после прекращения огня.

Кроме того, министр сообщил, что Киев в будущем готов отправить свои войска в другие регионы мира.

"Я не знаю, идет ли речь о мандате миротворцев, или группы мониторинга мира, потому что это все еще в процессе. Но нам нужно это присутствие в Украине. Также в будущем Украина готова развернуть свои военные силы в других географических регионах", - резюмировал Сибига.

Размещение войск "коалиции желающих" в Украине

Напомним, 13 февраля президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему страны "коалиции желающих" пока не отправляют свои войска в Украину.

Как пояснил французкий лидер, такой шаг означал бы эскалацию в войне и риск потери контроля над ситуацией. Поэтому до момента прекращения огня такой вариант исключается.

В конце декабря 2025 года советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что свои войска в Украину готовы отправить Франция, Германия, Турция и Великобритания.

Согласно источникам The Times, Британия и Франция рассматривают отправку примерно 15 тысяч солдат в случае заключения мирной сделки.

