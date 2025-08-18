Україна матиме окрему статтю в бюджеті ЄС. У Мінфіні сказали, з якого року
З 2028 року в структурі видатків бюджету Європейського Союзу з’явиться окрема стаття для довгострокового фінансування дефіциту державного бюджету України.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію Програми діяльності уряду.
"Є розуміння, що з 2028 року ми будемо мати в бюджеті ЄС власну лінію, власну програму, яка буде фінансувати потреби України… У 2028 році ми будемо очікувати співпраці з Єврокомісією у рамках довгострокового бюджету ЄС", - сказав міністр.
Проєкт бюджету ЄС
Нагадаємо, Єврокомісія у довгостроковому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки запланувала 100 млрд євро на підтримку України.
Позицію щодо бюджету мають висловити Європейський парламент та Європейська рада. Загалом довгостроковий бюджет планується затвердити до кінця 2027 року.
Потреби України
Базовий сценарій макропрогнозу НБУ передбачає збільшення потреб в України у зовнішньому фінансуванні.
Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без залучення емісії покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат.
У 2026 році Україна отримає близько 35 млрд доларів, а у 2027 році - 30 млрд доларів зовнішньої підтримки. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти - перемовини тривають.