Украина получит отдельную статью в бюджете ЕС. В Минфине сказали, с какого года
С 2028 года в структуре расходов бюджета Европейского Союза появится отдельная статья для долгосрочного финансирования дефицита государственного бюджета Украины.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Программы деятельности правительства.
"Есть понимание, что с 2028 года мы будем иметь в бюджете ЕС собственную линию, собственную программу, которая будет финансировать потребности Украины... В 2028 году мы будем ожидать сотрудничества с Еврокомиссией в рамках долгосрочного бюджета ЕС", - сказал министр.
Проект бюджета ЕС
Напомним, Еврокомиссия в долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы запланировала 100 млрд евро на поддержку Украины.
Позицию по бюджету должны высказать Европейский парламент и Европейский совет. В целом долгосрочный бюджет планируется утвердить до конца 2027 года.
Потребности Украины
Базовый сценарий макропрогноза НБУ предусматривает увеличение потребностей в Украине во внешнем финансировании.
Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без привлечения эмиссии покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов.
В 2026 году Украина получит около 35 млрд долларов, а в 2027 году - 30 млрд долларов внешней поддержки. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, по остальным - переговоры продолжаются.