Украина получит отдельную статью в бюджете ЕС. В Минфине сказали, с какого года

С 2028 года в структуре расходов бюджета Европейского Союза появится отдельная статья для долгосрочного финансирования дефицита государственного бюджета Украины.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Программы деятельности правительства.

"Есть понимание, что с 2028 года мы будем иметь в бюджете ЕС собственную линию, собственную программу, которая будет финансировать потребности Украины... В 2028 году мы будем ожидать сотрудничества с Еврокомиссией в рамках долгосрочного бюджета ЕС", - сказал министр.

Проект бюджета ЕС

Напомним, Еврокомиссия в долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы запланировала 100 млрд евро на поддержку Украины.

Позицию по бюджету должны высказать Европейский парламент и Европейский совет. В целом долгосрочный бюджет планируется утвердить до конца 2027 года.