Євросоюз запланував великі кошти для України на наступні сім років: названо суму
Європейський Союз у довгостроковому бюджеті на 2028-2034 роки запланував 100 мільярдів євро на підтримку України. Гроші буде закладено в "Український фонд" (Ukraine Facility).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яку наводить "Європейська правда".
"Ми виділяємо 100 мільярдів євро для України", – сказала фон дер Ляєн під час презентації проєкту бюджету.
Вона зазначила, що "Український фонд", з якого надавали допомогу Україні, мав 50 мільярдів євро. Але ці суми зменшуються.
"Ці суми повільно, але впевнено зменшуються, і тому ми пропонуємо 100 мільярдів євро, щоб знову наповнити фонд для України, щоб підтримати відновлення", - пояснила вона.
Варто зазначити, що рішення не остаточне. Після того, як проєкт бюджету буде оприлюднено, позицію щодо нього мають висловити Європейський парламент та Європейська рада. Загалом довгостроковий бюджет планується затвердити до кінця 2027 року.
Що таке Ukraine Facility
Ukraine Facility - фінансовий інструмент Європейського Союзу, спрямований на підтримку України в умовах війни та післявоєнного відновлення. Програма передбачає виділення 50 мільярдів євро для України на період 2024–2027 років.
Гроші витрачаються на макрофінансову допомогу, реконструкцію, реформи та модернізацію країни. Вони надходять, як гранти та кредити, а контроль за їх використанням ведеться через спеціальний механізм звітності та оцінки прогресу реформ.
ЄС профінансує зброю для України
Нагадаємо, що США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн. Таким чином Україна за кошти Європи отримає американську зброю на 10 млрд доларів.
Зробити свій внесок вже погодилися декілька країн, зокрема Швеція, Данія та Німеччина. Водночас до ініціативи не приєднаються Угорщина, Чехія, Італія та Франція.
Водночас єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС нібито не може використовувати свій бюджет для закупівлі американської зброї для України. Мовляв, існують обмеження на такі закупівлі в рамках внутрішніх договорів блоку.
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