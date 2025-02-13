Україна матиме місце за столом переговорів з РФ щодо припинення війни, - Трамп

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна братиме участь у переговорах з Росією щодо припинення війни. Також він хоче повернути Росію до G7.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та кореспондента CBS News Дженніфер Джейкобс у соцмережі Х.
Як повідомляється, Трамп заявив журналістам, що хотів би повернути Росію до G7 (тобто повернутися до формату "Великої вісімки"). За його словами, було помилкою виключити її після анексії українського Криму у 2014 році.
Також президент США зазначив, що нові торгівельні тарифи можуть почати діяти у квітні, в тому числі на автомобілі.
На питання, чи матиме Україна місце за столом переговорів щодо припинення війни, він відповів: "Так, звичайно".
Також Трамп заявив, що довіряє Путіну в питанні війни в Україні й що коментарі міністра оборони США Піта Гегсета про те, що вступ України до НАТО є малоймовірним, були правильними.
Нагадаємо, вчора, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Однією з тем обговорень була війна Росії проти України.
Після розмови Трамп написав про те, що глава Кремля нібито хоче завершити війну, як і президент України Володимир Зеленський.
Того ж дня американський лідер також поговорив й із Зеленським.
Пізніше Трамп заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. За його словами, є "хороша можливість завершити війну".
Водночас низка європейських та українських ЗМІ почали заявляти про те, що пряма розмова Трампа та Путіна може свідчити про те, що США можуть домовлятись про мир в Україні без участі самої України та країн Європи.
Зокрема, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що переговори про Україну не можуть проходити без неї, а голос України має бути в центрі будь-яких переговорів.
Водночас Зеленський наголосив, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США.
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