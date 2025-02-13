Україна матиме місце за столом переговорів з РФ щодо припинення війни, - Трамп

Як повідомляється, Трамп заявив журналістам, що хотів би повернути Росію до G7 (тобто повернутися до формату "Великої вісімки"). За його словами, було помилкою виключити її після анексії українського Криму у 2014 році.

Також президент США зазначив, що нові торгівельні тарифи можуть почати діяти у квітні, в тому числі на автомобілі.

На питання, чи матиме Україна місце за столом переговорів щодо припинення війни, він відповів: "Так, звичайно".

Також Трамп заявив, що довіряє Путіну в питанні війни в Україні й що коментарі міністра оборони США Піта Гегсета про те, що вступ України до НАТО є малоймовірним, були правильними.