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Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Украина будет иметь место за столом переговоров с РФ по прекращению войны, - Трамп

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп заверил, что Украина будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны. Также он хочет вернуть Россию в G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и корреспондента CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.

Как сообщается, Трамп заявил журналистам, что хотел бы вернуть Россию в G7 (то есть вернуться к формату "Большой восьмерки"). По его словам, было ошибкой исключить ее после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Также президент США отметил, что новые торговые тарифы могут начать действовать в апреле, в том числе на автомобили.

На вопрос, будет ли Украина иметь место за столом переговоров о прекращении войны, он ответил: "Да, конечно".

Также Трамп заявил, что доверяет Путину в вопросе войны в Украине и что комментарии министра обороны США Пита Гегсета о том, что вступление Украины в НАТО маловероятно, были правильными.

 

Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Напомним, вчера, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из тем обсуждений была война России против Украины.

После разговора Трамп написал о том, что глава Кремля якобы хочет завершить войну, как и президент Украины Владимир Зеленский.

В тот же день американский лидер также поговорил и с Зеленским.

Позже Трамп заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".

В то же время ряд европейских и украинских СМИ начали заявлять о том, что прямой разговор Трампа и Путина может свидетельствовать о том, что США могут договариваться о мире в Украине без участия самой Украины и стран Европы.

В частности, министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что переговоры об Украине не могут проходить без нее, а голос Украины должен быть в центре любых переговоров.

В то же время Зеленский подчеркнул, что никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине