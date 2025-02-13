Украина будет иметь место за столом переговоров с РФ по прекращению войны, - Трамп

Как сообщается, Трамп заявил журналистам, что хотел бы вернуть Россию в G7 (то есть вернуться к формату "Большой восьмерки"). По его словам, было ошибкой исключить ее после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Также президент США отметил, что новые торговые тарифы могут начать действовать в апреле, в том числе на автомобили.

На вопрос, будет ли Украина иметь место за столом переговоров о прекращении войны, он ответил: "Да, конечно".

Также Трамп заявил, что доверяет Путину в вопросе войны в Украине и что комментарии министра обороны США Пита Гегсета о том, что вступление Украины в НАТО маловероятно, были правильными.