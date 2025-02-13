Зеленський відкинув переговори з Путіним без об'єднаної позиції України, Європи та США
Жодні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Як повідомив Зеленський, сьогодні він провів телефонну ромову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
"Обговорили умови, необхідні для тривалого й справжнього миру в Україні, та погодилися, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США", - зазначив президент.
Зеленський також поінформував Туска про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом, і вони обговорили ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи.
"Наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, із сильними та надійними гарантіями безпеки, і що членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів. Іншою важливою гарантією є серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість", - додав глава держави.
Зеленський також застеріг світових лідерів від довіри словам Путіна про його готовність завершити війну.
Переговори Трампа з Путіним та Зеленським
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої, серед іншого, обговорили війну в Україні.
Того ж дня американський лідер також поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.
Пізніше Трамп заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. За його словами, є "хороша можливість завершити війну".
Водночас низка європейських та українських ЗМІ почали заявляти про те, що пряма розмова Трампа та Путіна може свідчити про те, що США можуть домовлятись про мир в Україні без участі самої України та країн Європи.
Зокрема, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що переговори про Україну не можуть проходити без неї, а голос України має бути в центрі будь-яких переговорів.
Водночас Зеленський наполягає на участі Європи в переговорах. За його словами, Україні потрібні справедливі партнери.
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