Україна має вікно можливостей, єдина перевага Путіна - балістика, - Зеленський

Глава держави наголосив, що Україна зараз має вікно можливостей.

"Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати. Безумовно, передусім, завдяки нашим військовим, я їм дуже вдячний для цього. Вони дають мені можливість зміцнювати мої позиції, тому я і сказав, є вікно можливості", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що російський диктатор точно отримує інформацію і розуміє, що зараз переваги у російського війська немає.

"Є балістика, є дійсно такі абсолютно трагічні і страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишилась. Більше нічого немає. Бачать всі", - підкреслив президент.

Зеленський додав, що говорив з президентом США Дональдом Трампом і лідерами інших країн під час саміту. За його словами, всі відмічають одне - Україна стала сильнішою.

Нагадаємо, Україна потребує додаткових засобів ППО для захисту від російських балістичних ракет. З цією метою Київ звернувся до 40 країн із проханням передати ракети до комплексів Patriot в обмін на майбутні поставки, передбачені чинними контрактами.