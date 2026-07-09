Украина имеет окно возможностей, единственное преимущество Путина - баллистика, - Зеленский

У российского диктатора Владимира Путина осталось только одно преимущество - баллистика.
Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам.
Глава государства подчеркнул, что у Украины сейчас есть окно возможностей.
"Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты. Безусловно, прежде всего благодаря нашим военным, я им очень благодарен для этого. Они дают мне возможность укреплять мои позиции, поэтому я и сказал, есть окно возможностей", - сказал Зеленский.
Он отметил, что российский диктатор точно получает информацию и понимает, что сейчас преимуществ у российской армии нет.
"Есть баллистика, есть действительно такие абсолютно трагические и страшные удары по гражданскому населению нашего государства, но это единственное преимущество, которое у него осталось. Больше ничего нет. Видят все", - подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом и лидерами других стран на саммите. По его словам, все отмечают одно - Украина стала сильнее.
Напомним, Украина нуждается в дополнительных средствах ПВО для защиты от российских баллистических ракет. С этой целью Киев обратился к 40 странам с просьбой передать ракеты для комплексов Patriot в обмен на будущие поставки, предусмотренные действующими контрактами.
Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили о критическом дефиците боеприпасов для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T. По информации военных, в некоторых подразделениях запасы ракет почти полностью исчерпаны.
В то же время президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон предоставит Украине право на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.