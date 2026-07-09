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Україна має вікно можливостей, єдина перевага Путіна - балістика, - Зеленський

20:43 09.07.2026 Чт
2 хв
Лідери багатьох країн світу визнають, що Україна стала сильнішою
aimg Валерій Ульяненко
Україна має вікно можливостей, єдина перевага Путіна - балістика, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У російського диктатора Володимира Путіна залишилась лише одна перевага - балістика.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив в коментарі журналістам.

Глава держави наголосив, що Україна зараз має вікно можливостей.

"Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. І всі бачать відповідні результати. Безумовно, передусім, завдяки нашим військовим, я їм дуже вдячний для цього. Вони дають мені можливість зміцнювати мої позиції, тому я і сказав, є вікно можливості", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що російський диктатор точно отримує інформацію і розуміє, що зараз переваги у російського війська немає.

"Є балістика, є дійсно такі абсолютно трагічні і страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишилась. Більше нічого немає. Бачать всі", - підкреслив президент.

Зеленський додав, що говорив з президентом США Дональдом Трампом і лідерами інших країн під час саміту. За його словами, всі відмічають одне - Україна стала сильнішою.

Нагадаємо, Україна потребує додаткових засобів ППО для захисту від російських балістичних ракет. З цією метою Київ звернувся до 40 країн із проханням передати ракети до комплексів Patriot в обмін на майбутні поставки, передбачені чинними контрактами.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили про критичний дефіцит боєприпасів для систем Patriot, NASAMS та IRIS-T. За інформацією військових, у деяких підрозділах запаси ракет майже повністю вичерпані.

Водночас президент США Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон надасть Україні право на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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