ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина имеет окно возможностей, единственное преимущество Путина - баллистика, - Зеленский

20:43 09.07.2026 Чт
2 мин
Лидеры многих стран мира признают, что Украина стала сильнее
aimg Валерий Ульяненко
Украина имеет окно возможностей, единственное преимущество Путина - баллистика, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

У российского диктатора Владимира Путина осталось только одно преимущество - баллистика.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам.

Глава государства подчеркнул, что у Украины сейчас есть окно возможностей.

"Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты. Безусловно, прежде всего благодаря нашим военным, я им очень благодарен для этого. Они дают мне возможность укреплять мои позиции, поэтому я и сказал, есть окно возможностей", - сказал Зеленский.

Он отметил, что российский диктатор точно получает информацию и понимает, что сейчас преимуществ у российской армии нет.

"Есть баллистика, есть действительно такие абсолютно трагические и страшные удары по гражданскому населению нашего государства, но это единственное преимущество, которое у него осталось. Больше ничего нет. Видят все", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом и лидерами других стран на саммите. По его словам, все отмечают одно - Украина стала сильнее.

Напомним, Украина нуждается в дополнительных средствах ПВО для защиты от российских баллистических ракет. С этой целью Киев обратился к 40 странам с просьбой передать ракеты для комплексов Patriot в обмен на будущие поставки, предусмотренные действующими контрактами.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили о критическом дефиците боеприпасов для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T. По информации военных, в некоторых подразделениях запасы ракет почти полностью исчерпаны.

В то же время президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон предоставит Украине право на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Владимир Путин Война в Украине Ракеты
Новости
Украина получит от США ракеты для Patriot в ближайшие дни, - Зеленский
Украина получит от США ракеты для Patriot в ближайшие дни, - Зеленский
Аналитика
Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером