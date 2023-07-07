Україна має відповідати певним вимогам для вступу до НАТО, - Білий дім

США виступають за підтримку політики "відкритих дверей" НАТО, проте вважають, що кожна країна, яка хоче приєднатися до Альянсу, має відповідати певним вимогам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

Він зазначив, що США підтримують політику "відкритих дверей" НАТО. При цьому Кірбі зауважив на важливості того, аби країни, які претендують на членство в Альянсі, відповідали певним вимогам.

"Звичайно ж, ми віримо у політику "відкритих дверей" НАТО, але ми також визнаємо, що задля того, щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам, і що має бути серйозна дискусія між цією країною та Альянсом. Ми хочемо поважати цей процес", - сказав представник Білого дому.

Водночас Кірбі зауважив, що зараз не йде мова про те, щоб Україна залишилася "у сірій зоні" безпеки між Альянсом і Росією. Навпаки, за його словами, всі дії партнерів свідчать про те, що вони повністю на стороні України у її боротьбі проти агресії РФ.

"Думаю, що повідомлення, передане пану Путіну гучне і чітке - не тільки Сполучені Штати, не тільки Захід, а й цілий світ продовжать підтримувати Україну", - додав він.

Вступ України до НАТО

Нещодавно речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр заявила, що Україні слід впровадити реформи, щоб відповідати стандартам країн-членів НАТО, перед тим як доєднатися до Альянсу.

При цьому Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після закінчення війни вже на саміті НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня. Президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що на саміті союзники ухвалять рішення про зближення України з Альянсом.

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