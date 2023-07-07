Украина должна отвечать определенным требованиям для вступления в НАТО, - Белый дом

США выступают за поддержку политики "открытых дверей" НАТО, однако считают, что каждая страна, которая хочет присоединиться к Альянсу, должна отвечать определенным требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в интервью Голосу Америки.

Он отметил, что США поддерживают политику "открытых дверей" НАТО. При этом Кирби отметил важность того, чтобы страны, которые претендуют на членство в Альянсе, отвечали определенным требованиям.

"Конечно, мы верим в политику "открытых дверей" НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна отвечать определенным требованиям, и что должна быть серьезная дискуссия между этой страной и Альянсом. Мы хотим уважать этот процесс", - сказал представитель Белого дома.

В то же время Кирби отметил, что сейчас речь не идет о том, чтобы Украина осталась "в серой зоне" безопасности между Альянсом и Россией. Напротив, по его словам, все действия партнеров говорят о том, что они полностью на стороне Украины в ее борьбе против агрессии РФ.

"Думаю, что сообщение, переданное Путину громкое и четкое - не только Соединенные Штаты, не только Запад, но и целый мир продолжат поддерживать Украину", - добавил он.

Вступление Украины в НАТО

Недавно спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украине следует внедрить реформы, чтобы соответствовать стандартам стран-членов НАТО, перед тем как присоединиться к Альянсу.

При этом Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после окончания войны уже на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на саммите союзники примут решение о сближении Украины с Альянсом.

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