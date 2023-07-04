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Столтенберг: на Вільнюському саміті ухвалять рішення про зближення України з НАТО

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Вівторок 04 липня 2023 17:45
Столтенберг: на Вільнюському саміті ухвалять рішення про зближення України з НАТО Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На Вільнюському саміті союзники по Північноатлантичному альянсу ухвалять рішення про зближення України з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Зазначається, що це він розповів президенту України Володимиру Зеленському під час розмови, яка відбулась сьогодні.

"Дуже гарна розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО", - йдеться у повідомленні.

Генсек зауважив, що у Вільнюсі союзники ухвалять рішення про посилення підтримки в довгостроковій перспективі, зміцнення наших політичних зв'язків і зближення України з НАТО.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, під час повномасштабного російського вторгнення Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени НАТО та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

Надаємо, що 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Українська влада зазначає, що хоче отримати від Альянсу сигнал, зокрема чіткий графік вступу чи гарантії безпеки.

Раніше Столтенберг заявив, що Україна не отримає запрошення до Альянсу під час саміту у Вільнюсі.

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