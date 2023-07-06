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У Білому домі озвучили умови, за яких Україна може вступити в НАТО

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Четвер 06 липня 2023 00:16
У Білому домі озвучили умови, за яких Україна може вступити в НАТО Фото: у Білому домі озвучили умови, за яких Україна може вступити в НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати підтримують політику відкритих дверей НАТО та продовжують обговорювати з союзниками євроатлантичну інтеграцію України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час брифінгу 5 липня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, двері НАТО для України залишаються відкритими та будь-які рішення стосовно участі в оборонному альянсі приймають лише учасники Альянсу.

"Коли мова йде про Україну, а це обговорювалося з учасниками НАТО й Україною, ми можемо колективно підтримати це прагнення до євроатлантичної інтеграції. Я не можу розказати про ці приватні розмови. Президент Байден повторював що Україні, перед тим як доєднатися до альянсу, доведеться впровадити реформи, щоб відповідати тим стандартам, які мають країни-члени НАТО", - підкреслила вона.

Гарантії безпеки на саміті НАТО

Саміт НАТО пройде 11-12 липня у Вільнюсі. На ньому Україна може отримати гарантії вступу до НАТО та гарантії безпеки від членів Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що рішення, які країни-члени НАТО ухвалять на саміті у Вільнюсі, не повинні розчарувати українців.

За словами Науседи, деякі країни НАТО приїдуть до Вільнюсу із зобов'язаннями надати гарантії безпеки Україні та вже є домовленість про створення Ради Україна-НАТО для посилення інтеграції Києва до Альянсу.

Крім того, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина вважає, що на саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени можуть ухвалити остаточні рішення щодо можливості приєднання України до Альянсу.

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