Україна має віддати росіянам Крим? Президент ПАР висловив свою позицію

У Південній Африці вважають, що мирні переговори між Україною та Росією можуть початися з безумовного припинення вогню. Однією з передумов для цього може стати готовність України обговорювати питання територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента ПАР Сиріла Рамафоса на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Представниця NPR (радіо - ред.) спитала, чи готова Україна відмовитися від деяких територій. Це те, що ми вважаємо однією з передумов. Але ми маємо фокусуватися на бажанні, на готовності України йти до безумовного припинення вогню", - наголосив Рамафоса.

На його думку, саме "таке припинення може справити відповідний тон для продовження переговорів".

"І це має стати ключовим інгредієнтом у процесі переговорному. Тому я це розглядаю як дуже добрий такий елемент прогресу. Я вважаю, що згоду президента Зеленського до безумовного припинення вогню треба розглядати в позитивному ключі. Не як питання відмови від територій", - пояснив він.

Рамафоса наголосив, що такі питання треба обговорювати за столом переговорів.

"Але знову ж таки, якщо буде запроваджений режим припинення вогню, то це стане процесом початку відновлення довіри, в рамках якої можна вже далі обговорювати багато чого. Обговорювати мирно за столом переговорів", - додав він.