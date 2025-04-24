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Україна має віддати росіянам Крим? Президент ПАР висловив свою позицію

Україна, Четвер 24 квітня 2025 15:32
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Україна має віддати росіянам Крим? Президент ПАР висловив свою позицію Фото: президент ПАР Сиріл Рамафоса (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Південній Африці вважають, що мирні переговори між Україною та Росією можуть початися з безумовного припинення вогню. Однією з передумов для цього може стати готовність України обговорювати питання територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента ПАР Сиріла Рамафоса на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Представниця NPR (радіо - ред.) спитала, чи готова Україна відмовитися від деяких територій. Це те, що ми вважаємо однією з передумов. Але ми маємо фокусуватися на бажанні, на готовності України йти до безумовного припинення вогню", - наголосив Рамафоса.

На його думку, саме "таке припинення може справити відповідний тон для продовження переговорів".

"І це має стати ключовим інгредієнтом у процесі переговорному. Тому я це розглядаю як дуже добрий такий елемент прогресу. Я вважаю, що згоду президента Зеленського до безумовного припинення вогню треба розглядати в позитивному ключі. Не як питання відмови від територій", - пояснив він.

Рамафоса наголосив, що такі питання треба обговорювати за столом переговорів.

"Але знову ж таки, якщо буде запроваджений режим припинення вогню, то це стане процесом початку відновлення довіри, в рамках якої можна вже далі обговорювати багато чого. Обговорювати мирно за столом переговорів", - додав він.

Україну закликають до територіальних поступок

Нагадаємо, що вчора, 23 квітня, у Лондоні відбулися переговори України, США, Британії, Франції та Німеччини.

За день до цього Washington Post писало, що США на цих переговорах планують представити пропозиції для мирного плану між Києвом і Москвою. Однак виявилось, що він суперечить позиції України.

Як відомо, дана пропозиція містила в собі заяву, що США можуть визнати Крим російським.

У відповідь на це президент Зеленський наголосив, що будь-які розмови про Крим, ЗАЕС і НАТО - це спекуляції та наголосив, що Україна не визнаватиме Крим та інші окуповані території російськими.

Американський лідер Дональд Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму.

Детальніше про реакцію американського президента, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський в ПАР

Нагадаємо, що сьогодні вночі президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з візитом до Південно-Африканської Республіки.

Однак через сьогоднішню ракетну атаку по Україні президент скасував частину програми цього візиту та заявив, що після зустрічі з президентом ПАР негайно повертається в Україну.

Детальніше про наслідки Російської атаки на Україну в ніч на 24 квітня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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