Зеленський негайно повертається з ПАР до України через російську атаку

Президент України Володимир Зеленський частково скасував візит до Південної Африки через масовану атаку РФ. Глава держави негайно повертається до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Президент прокоментував російський удар по Україні, нагадавши, що Україна погодилася на повне припинення вогню 44 дні тому. Але Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це.

Зеленський наголосив, що внаслідок атаки РФ багато руйнувань, тривають рятувальні операції. Загалом в Україні понад 80 людей поранено через обстріл. У Києві дев'ять осіб загинули.



"Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що поінформує президента ПАР Сиріла Рамафосу, який головує в G20, про ситуацію та потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Президент України підкреслив, що припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Зеленський також розраховує на допомогу ПАР в гуманітарних питаннях - у поверненні полонених та викрадених Росією українських дітей.

"Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну", - повідомив президент.

За словами Зеленського, міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Нагадаємо, напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський з першою леді прибули до Південної Африки. За словами глава держави, у нього були заплановані зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.