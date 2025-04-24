Зеленський негайно повертається з ПАР до України через російську атаку
Президент України Володимир Зеленський частково скасував візит до Південної Африки через масовану атаку РФ. Глава держави негайно повертається до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.
Президент прокоментував російський удар по Україні, нагадавши, що Україна погодилася на повне припинення вогню 44 дні тому. Але Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це.
Зеленський наголосив, що внаслідок атаки РФ багато руйнувань, тривають рятувальні операції. Загалом в Україні понад 80 людей поранено через обстріл. У Києві дев'ять осіб загинули.
"Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що поінформує президента ПАР Сиріла Рамафосу, який головує в G20, про ситуацію та потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Президент України підкреслив, що припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Зеленський також розраховує на допомогу ПАР в гуманітарних питаннях - у поверненні полонених та викрадених Росією українських дітей.
"Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну", - повідомив президент.
За словами Зеленського, міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.
Нагадаємо, напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський з першою леді прибули до Південної Африки. За словами глава держави, у нього були заплановані зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки.
РФ масовано атакувала Україну
В ніч на 24 квітня російські окупанти завдали нового масованого удару по Україні. Росіяни випустили 70 ракет різних типів, зокрема балістичні, та 145 дронів. Сили ППО знищили 48 ракет і 64 дрони. Ще 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Головним напрямок удару ворога був Київ - столицю України атакували ракети і безпілотники. Наслідки атаки зафіксували у п'яти районах міста. У Святошинському районі частково зруйнований житловий будинок. Там триває розбір завалів, під якими можуть бути люди.
За останніми даними, у Києві внаслідок атаки РФ загинули дев'ять осіб, понад 70 осіб поранені.
Під ударом ворога також були Харків, Запоріжжя та інші регіони. Детальніше про наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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