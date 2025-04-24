Украина должна отдать россиянам Крым? Президент ЮАР высказал свою позицию
В Южной Африке считают, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться с безусловного прекращения огня. Одной из предпосылок для этого может стать готовность Украины обсуждать вопрос территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирила Рамафоса на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Представительница NPR (радио - ред.) спросила, готова ли Украина отказаться от некоторых территорий. Это то, что мы считаем одной из предпосылок. Но мы должны фокусироваться на желании, на готовности Украины идти к безусловному прекращению огня", - подчеркнул Рамафоса.
По его мнению, именно "такое прекращение может произвести соответствующий тон для продолжения переговоров".
"И это должно стать ключевым ингредиентом в переговорном процессе. Поэтому я это рассматриваю как очень хороший такой элемент прогресса. Я считаю, что согласие президента Зеленского к безусловному прекращению огня надо рассматривать в позитивном ключе. Не как вопрос отказа от территорий", - пояснил он.
Рамафоса подчеркнул, что такие вопросы надо обсуждать за столом переговоров.
"Но опять же, если будет введен режим прекращения огня, то это станет процессом начала восстановления доверия, в рамках которого можно уже дальше обсуждать многое. Обсуждать мирно за столом переговоров", - добавил он.
Украину призывают к территориальным уступкам
Напомним, что вчера, 23 апреля, в Лондоне состоялись переговоры Украины, США, Великобритании, Франции и Германии.
За день до этого Washington Post писало, что США на этих переговорах планируют представить предложения для мирного плана между Киевом и Москвой. Однако оказалось, что он противоречит позиции Украины.
Как известно, данное предложение содержало в себе заявление, что США могут признать Крым российским.
В ответ на это президент Зеленский отметил, что любые разговоры о Крыме, ЗАЭС и НАТО - это спекуляции и подчеркнул, что Украина не будет признавать Крым и другие оккупированные территории российскими.
Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал заявление Зеленского по Крыму.
Подробнее о реакции американского президента, можно узнать в материале РБК-Украина.
Зеленский в ЮАР
Напомним, что сегодня ночью президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с визитом в Южно-Африканскую Республику.
Однако из-за сегодняшней ракетной атаки по Украине президент отменил часть программы этого визита и заявил, что после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращается в Украину.
Подробнее о последствиях Российской атаки на Украину в ночь на 24 апреля - читайте в материале РБК-Украина.
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