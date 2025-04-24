Зеленський та перша леді прибули до ПАР

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули з візитом до Південно-Африканської Республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

"Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із Президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки", - написав Зеленський.

За його словами, під час візиту буде тривати робота над тим, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль.

"Розраховуємо на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей. Обов’язково зміцнимо й наші культурні та освітні зв’язки", - підкреслив він.