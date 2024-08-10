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Україна має шанси на ще одну "бронзу" Олімпіади-2024

Україна, Субота 10 серпня 2024 19:54
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Україна має шанси на ще одну "бронзу" Олімпіади-2024 Фото: Мчедлідзе побореться за "бронзу" (olympics.com)
Автор: Каріна Левицька

Український борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе побореться за "бронзу" на Олімпіаді-2024. Це сталося завдяки виходу у фінал грузина Гіві Матчарашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Мчедлідзе виступить у втішних сутичках на Олімпіаді-2024.

Для здобуття "бронзи" спортсмену треба виграти дві сутички: втішну та "бронзову". Вони обидві відбудуться у ранкову сесію неділі, 11 серпня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна підбило підсумки змагань 9 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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