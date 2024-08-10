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У Украины есть шансы на еще одну "бронзу" Олимпиады-2024

Украина, Суббота 10 августа 2024 19:54
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У Украины есть шансы на еще одну "бронзу" Олимпиады-2024 Фото: Мчедлидзе поборется за "бронзу" (olympics.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинский борец вольного стиля Мурази Мчедлидзе поборется за "бронзу" на Олимпиаде-2024. Это произошло благодаря выходу в финал грузина Гиви Матчарашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Мчедлидзе выступит в отрадных столкновениях на Олимпиаде-2024.

Для получения "бронзы" спортсмену нужно выиграть две схватки: отрадную и "бронзовую". Они обе состоятся в утреннюю сессию воскресенья, 11 августа.

Напомним, ранее РБК-Украина подвело итоги соревнований 9 августа на Олимпийских играх-2024.

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