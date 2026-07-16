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Україна має реальні пропозиції для завершення війни, - Сибіга

11:31 16.07.2026 Чт
2 хв
Багато питань можуть бути вирішені під час зустрічі Зеленського та Путіна
aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
Україна має реальні пропозиції для завершення війни, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, глава МЗС України (facebook.com/andrij.sybiha)
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Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, зокрема в Анкарі. Київ має реальні пропозиції для завершення війни.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна.

Як вважає Сибіга, саме Анкара є однією з глобальних дипломатичних столиць.

Ба більше, вона багато разів відігравала важливу роль у вирішенні спірних питань між Києвом та Москвою.

"Ми виступаємо за те, щоб однією з головних платформ, де могла б відбутися зустріч між Зеленським та Путіним, стала Туреччина. Ми це підтримуємо і вдячні турецькій стороні за готовність взяти на себе таку місію - організувати зустріч такого високого рівня", - наголосив Сибіга.

На переконання глави МЗС, саме переговори президента України та російського диктатора можуть дати серйозний поштовх мирним зусиллям.

"Що стосується української сторони, відповідаючи на ваше запитання, ми маємо реальні пропозиції, як завершувати цю війну. Україна прагне миру. І ми віддані всім мирним зусиллям, які сьогодні тривають і з залученням американської сторони. Ми розраховуємо на нову роль Європи у цих мирних зусиллях. Україна готова до перемир'я", - зауважив Сибіга.

Він також наголосив, що досягнення перемир'я може стати вагомим результатом зустрічі Зеленського та Путіна.

За словами дипломата, для глави Кремля ситуація лише погіршується. Росія не може ігнорувати той факт, що Україна суттєво наростила свої позиції на полі бою.

"Україна стає все успішною в своїх асиметричних операціях на території Росії. І вся ця комбінація елементів суттєво посилює нашу переговорну позицію. Тому зараз час сідати за стіл перемовин, максимально задіювати дипломатією і закінчувати цю війну", - підсумував Сибіга.

Раніше РБК-Україна писало, що в таборі Путіна підтримують Україну у питанні завершення війни.

Ба більше, стало відомо, що оточення глави Кремя пропонувало йому зупинити війну по лінії фронту.

А Сибіга нещодавно заявив, що Україні більше не треба дозволи для ударів по Росії.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Туреччина Андрій Сибіга Мирні переговори
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