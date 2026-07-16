Украина имеет реальные предложения по завершению войны, - Сибига
Президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, в частности, в Анкаре. У Киева есть реальные предложения для завершения войны.
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина.
Как считает Сибига, именно Анкара является одной из глобальных дипломатических столиц.
Более того, она много раз играла важную роль в решении спорных вопросов между Киевом и Москвой.
"Мы выступаем за то, чтобы одной из главных площадок, где могла бы состояться встреча между Зеленским и Путиным, стала Турция. Мы это поддерживаем и благодарны турецкой стороне за готовность взять на себя такую миссию - организовать встречу столь высокого уровня", - подчеркнул Сибига.
По мнению главы МИД, именно переговоры президента Украины и российского диктатора могут дать серьезный толчок мирным усилиям.
"Что касается украинской стороны, отвечая на ваш вопрос, у нас есть реальные предложения, как завершать эту войну. Украина стремится к миру. И мы преданы всем мирным усилиям, которые сегодня продолжаются и с привлечением американской стороны. Мы рассчитываем на новую роль Европы в этих мирных усилиях. Украина готова к перемирию", - заявил Сибига.
Он также подчеркнул, что достижение перемирия может стать весомым результатом встречи Зеленского и Путина.
По словам дипломата, для главы Кремля ситуация только усугубляется. Россия не может игнорировать тот факт, что Украина существенно нарастила свои позиции на поле боя.
"Украина становится все более успешной в своих асимметричных операциях на территории России. И вся эта комбинация элементов существенно усиливает нашу переговорную позицию. Поэтому сейчас пора садиться за стол переговоров, максимально задействовать дипломатию и заканчивать эту войну", - подытожил Сибига.
Ранее РБК-Украина писало, что в лагере Путина поддерживают Украину в вопросе завершения войны.
Более того, стало известно, что окружение главы Кремя предлагало ему остановить войну по линии фронта.
А Сибига недавно заявил, что Украине больше не нужны разрешения для ударов по России.