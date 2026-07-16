Украина имеет реальные предложения по завершению войны, - Сибига

Президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, в частности, в Анкаре. У Киева есть реальные предложения для завершения войны.

Как считает Сибига, именно Анкара является одной из глобальных дипломатических столиц.

Более того, она много раз играла важную роль в решении спорных вопросов между Киевом и Москвой.

"Мы выступаем за то, чтобы одной из главных площадок, где могла бы состояться встреча между Зеленским и Путиным, стала Турция. Мы это поддерживаем и благодарны турецкой стороне за готовность взять на себя такую миссию - организовать встречу столь высокого уровня", - подчеркнул Сибига.

По мнению главы МИД, именно переговоры президента Украины и российского диктатора могут дать серьезный толчок мирным усилиям.

"Что касается украинской стороны, отвечая на ваш вопрос, у нас есть реальные предложения, как завершать эту войну. Украина стремится к миру. И мы преданы всем мирным усилиям, которые сегодня продолжаются и с привлечением американской стороны. Мы рассчитываем на новую роль Европы в этих мирных усилиях. Украина готова к перемирию", - заявил Сибига.

Он также подчеркнул, что достижение перемирия может стать весомым результатом встречи Зеленского и Путина.

По словам дипломата, для главы Кремля ситуация только усугубляется. Россия не может игнорировать тот факт, что Украина существенно нарастила свои позиции на поле боя.

"Украина становится все более успешной в своих асимметричных операциях на территории России. И вся эта комбинация элементов существенно усиливает нашу переговорную позицию. Поэтому сейчас пора садиться за стол переговоров, максимально задействовать дипломатию и заканчивать эту войну", - подытожил Сибига.