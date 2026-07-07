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Україна більше не потребує дозволів для ударів по Росії, - Сибіга

21:02 07.07.2026 Вт
1 хв
Чому Київ може самостійно визначати цілі для ударів у Росії?
aimg Марія Науменко
Україна більше не потребує дозволів для ударів по Росії, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Getty Images)
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Україна окреслила новий підхід до ударів у глибині Росії. Рішення щодо них ухвалюватимуть без дозволів третіх країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна більше не потребує дозволів третіх сторін для завдання далекобійних ударів по законних військових цілях на території Росії.

За його словами, Україна продовжуватиме асиметричні операції, використовуючи власну зброю.

"Це наше право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН", - наголосив Сибіга.

Далекобійні удари і реакція світу

Нагадаємо, 6 липня українські дрони уразили Омський нафтопереробний завод, який є найбільшим у Росії та розташований за Уралом. Безпілотники подолали понад 3 тисячі кілометрів, що стало найглибшим ударом по території РФ від початку повномасштабної війни.

Президент Фінляндії Александр Стубб раніше заявляв, що союзники по НАТО розуміють причини далекобійних ударів України по Росії.

За його оцінкою, ця кампанія змінила стратегічне мислення США щодо війни та зміцнила позиції Києва на переговорах.

Навіть президент України Володимир Зеленський зазначав, що президент США Дональд Трамп почав інакше оцінювати перебіг війни та успіхи України після далекобійних ударів дронами.

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Російська Федерація Україна Андрій Сибіга
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