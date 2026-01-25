UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна має приєднатися до ЄС до 2030 року: позиція Литви та підтримка регіону

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна має приєднатися до ЄС до 2030 року. Це стратегічний крок для стабільності та безпеки не лише України, а й усього регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію президента України Володимира Зеленського, президента Литви Гітанаса Науседи та президента Польщі Кароля Навроцького.

"Литва активно підтримуватиме євроінтеграцію України. Ми прагнемо, щоб Україна до 2030 року стала членом Європейського Союзу. Це вирішальний крок для стабільності та процвітання усього регіону", - зазначив Науседа.

Президент Литви також підкреслив, що зміцнення українських Збройних сил залишається ключовим фактором протидії російській агресії. Посилення атак на українську енергетику свідчить про небажання Росії дотримуватися зобов’язань щодо миру.

 

"Люблінський трикутник"

Нагадаємо, що 25 січня президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі у зустрічі "Люблінського трикутника". У Вільнюсі він обговорив із Науседою потреби української енергетики та підтримку на шляху до ЄС.

Люблінський трикутник було створено у 2020 році як формат тристоронньої співпраці між Україною, Польщею та Литвою, щоб поглибити регіональне партнерство у сфері безпеки, економіки та соціально-гуманітарних питань.

У 2023 році у Львові президент України Володимир Зеленський зустрівся з тодішніми президентами Польщі та Литви, Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

За підсумками зустрічі лідери трьох держав підписали спільну декларацію Люблінського трикутника, закріпивши ключові напрямки співпраці.

Також, сьогодні у Вільнюсі, Володимир Зеленський та Гітанас Науседа обговорили військову співпрацю, підтримку української енергосистеми та нові оборонні ініціативи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЄвросоюзУкраїнаЛитва