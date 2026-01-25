Україна має приєднатися до ЄС до 2030 року: позиція Литви та підтримка регіону

"Люблінський трикутник"

Нагадаємо, що 25 січня президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі у зустрічі "Люблінського трикутника". У Вільнюсі він обговорив із Науседою потреби української енергетики та підтримку на шляху до ЄС.

Люблінський трикутник було створено у 2020 році як формат тристоронньої співпраці між Україною, Польщею та Литвою, щоб поглибити регіональне партнерство у сфері безпеки, економіки та соціально-гуманітарних питань.

У 2023 році у Львові президент України Володимир Зеленський зустрівся з тодішніми президентами Польщі та Литви, Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

За підсумками зустрічі лідери трьох держав підписали спільну декларацію Люблінського трикутника, закріпивши ключові напрямки співпраці.

Також, сьогодні у Вільнюсі, Володимир Зеленський та Гітанас Науседа обговорили військову співпрацю, підтримку української енергосистеми та нові оборонні ініціативи.